46 новых случаев заражения коронавирусом в Карелии

Оперштаб по коронавирусу в Карелии сообщил о новых случаях заражения в республике.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены 46 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 27 человек, в Кемском районе – 2 человека (поселок Кривой порог), в Беломорском районе – 2 человека (поселки Золотец и Новое Машезеро), в Медвежьегорске – 1 человек, в Костомукше – 7 человек, в Питкяранте – 2 человека, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 1, село Янишполе – 3).

Выздоровели еще 29 человек: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 5, в Суоярвском районе - 2, в Кемском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 504,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 668,1 случая, по Северо-Западу – 668,2.