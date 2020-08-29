С 1 сентября в Санкт-Петербург полетит вторая пара «Ласточек»

С 1 сентября 2020 г. восстанавливается движение следующих поездов («Ласточка»/Siemens Desiro):

- № 805 Ч «Петрозаводск - С.-Петербург», будет отправляться из Петрозаводска ежедневно в 18:00, прибывать в СПб в 22:56;

- № 804Ч «С.-Петербург – Петрозаводск», будет отправляться из СПб ежедневно в 06:32, прибывать в Петрозаводск в 11:50.

Об этом напоминает информационный интернет-ресурс «Петрозаводск транспортный». Кроме того, на сайте содержится свежая информация о дополнительном поезде Москва—Мурманск, который продолжит курсировать в начале сентября.