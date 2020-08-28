Магазины Южной Карелии ограничили продажу сыра в одни руки

Ограничение по весу на продажу сыра в одни руки ввели магазины финского региона Южная Карелия, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на телерадиокомпанию YLE.



В крупных городах региона, Лаппеенранта и Иматра, в магазинах стали вывешивать таблички с ограничениями в 11-12 кг сыра на одну семью. Владельцы магазинов отмечают, что основными покупателями сыра оптом были либо лица с российским гражданством, либо с двойным гражданством Финляндии и России.

«Мы ввели ограничения из-за перекупщиков. Спекулянты даже спрашивали, можно ли покупать сыр паллетами. Мы ответили им отказом, потому что сыр, при отсутствии других покупок, — низкорентабельный продукт».

— сообщает один из директоров супермаркета в Финляндии.

В таможне Финляндии были удивлены информацией от сетей супермаркетов. Начальник таможенного пункта Нуйямаа на границе с Россией Петри Кукконен отметил, что за последнее время из-за коронавируса перемещение частных лиц на личном автотранспорте через границу запрещено и предположил, как сыр перевозят в Россию для перепродажи.

«Сейчас единственный способ контрабанды продуктов — в грузовике»,

— сказал Кукконен, добавив, что в последнее время не было ни крупных изъятий товаров, ни крупных деклараций на перевозку сыра свыше льготной нормы в 5 кг.

Телерадиокомпания YLE напомнила, что в России легко найти частные объявления о продаже сыра финского производства, средняя цена которого достигает 1 200 рублей за килограмм. При этом в России действует запрет на импорт продуктов питания из стран Евросоюза, в который входит Финляндия.