Глава Карелии рассказал о перспективах запуска поездов на Питкяранту

Глава исполнительной власти республики заявил, что он пришел к определенному пониманию с партнерами из РЖД о восстановлении пассажирских поездов до Питкяранты.

По его мнению, существует множество вариантов решения этого вопроса, но какой именно будет запущен, пока не ясно. Не исключено, что все сразу.

Например, рассматривался вариант «Ласточки» Санкт-Петербург-Лодейное Поле-Питкяранта. Аналитика такого маршрута сейчас выполняется карельским минэком.

Возможно, будут отцепные вагоны из Москвы.

Возможно, будет задействован круговой поезд, идущий через Суоярви.

Все эти проекты прорабатываются в комплексе с автомобильными дорогами. Речь идет о строительстве дороги до Белых Мостов, дороги до Мурсулы, участков Салми-Питкяранта, Олонец-Видлица, Видлица-Салми.

Есть интересные идеи по созданию ретро-маршрута Соратвала-Питкяранта, с определением исторических станций, с определением зеленых стоянок.

Глава считает важным, чтобы в Карелию вернулись пассажирские поезда, так как это еще одна составляющая развития туризма в регионе.

Важно чтобы туризм в Карелии развивался, так как он подтягивает за собой и другие отрасли, например, сельское хозяйство, у которого большие перспективы в плане производства эко-продуктов.

Правительству же региона это позволяет сделать жизнь местного населения более комфортной.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о проблеме поездов до Питкяранты.

Последнюю железнодорожную кассу в городе закрыли еще в 2015 году, когда перестал ходить поезд на Лодейное Поле.

Еще раньше, в 2012 г. отменили электричку до Петрозаводска.

В прошлом году, попытки договориться о перезапуске поезда до Санкт-Петеребурга столкнулись с проблемой финансовой компенсации перевозчику убытков, возникающих при работе. Дело в том, что на это у карельского правительства нет полномочий оплачивать проект в таком формате.

В октябре 2019 жители Питкяранты даже устраивали флэш-моб на вокзале, для того чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия железнодорожного сообщения.