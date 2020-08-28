Прокуратура Карелии сомневается, что школы отремонтируют к 1 сентября

Республиканская прокуратура проверяет школы на предмет готовности к учебному процессу.

Ремонт пищеблоков в школах двух районов вызывают в ведомстве сомнения в плане сроков окончания работ.

«На момент проверки имелись основания полагать, что ремонтные работы пищеблоков в Воломской, Лендерской и Муезерской средних общеобразовательных школах Муезерского района, а также Куркиёкской и Элисенваарской средних общеобразовательных школах Лахденпохского района не будут завершены до 01 сентября 2020 года, то есть до начала учебного года»,

- пишет прокуратура.

Соответствующими подразделениями прокуратуры в районах директорам указанных школ объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Обучение детей в период ремонта может создать предпосылки для несчастных случаев среди несовершеннолетних, нарушить их право на жизнь и здоровье, а также право на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием.

Вопрос находится на контроле прокуратуры республики.