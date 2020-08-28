В ближайшие дни Карелию ждут отключения электричества

Прионежская сетевая компания, в рамках своей ремонтной программы, проводит неотложные работы для повышения надежности энергоснабжения потребителей на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях в Карелии, сообщает на своем сайте правительство республики.

Энергетики предупреждают, что большая часть работ на энергообъектах невозможна без отключений потребителей от электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием.

«Ремонты проводятся для того, чтобы население и предприятия не страдали от аварийных ситуаций в электрических сетях во время холодов»,

- утверждают в компании.

С 31 августа по 4 сентября 2020 г. кратковременные отключения возможны в нижеперечисленных населенных пунктах.

Медвежьегорский муниципальный район

31 августа с 12.00 до 14.00 п. Ламбасручей: ул. Лесная, Школьная, магазин

3 сентября с 9.00 до 18.00 п. Кяппесельга, д. Кяппесельга, Шайдома, Уница

Калевальский национальный район

1 сентября с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00 п. Калевала ул. М. Михеевой от ж/д №86 до ж/д 65; ул. Вяйнямейнена от ж/д 106 до ж/д 112

31 августа с 10.00 до 12.00 п. Калевала ул. 70 лет Октября; ул. Ленина от ж/д № 85А до пер. Дорожный включительно

8 августа с 10.00 до 12.00 Хутор Ухтинский

10 августа с 10.00 до 12.00 п.Калевала ул. ул. Вяйнямейнена от ж/д 114 до ж/д 132

2 августа с 9.30 до 14.00 п. Куусиниеми ул. Советская

4 августа с 9.30 до 14.00 п.Куусиниеми ул. Советская, ул. Лесная

Лоухский муниципальный район

с 31 августа по 18 сентября каждый день с 9.00 до 16.00 с до п. Кестеньга: ул. Северная, Вокзальная, пер. Железнодорожный

2 сентября с 10.00 до 17.00 п. Кестеньга

Сегежский муниципальный район

с 20 августа по 31 августа каждый день с 8.00 до 9.00 п. Олений, Черный Порог, Вача, Пертозеро

с 20 августа по 31 августа каждый день с 18.00 до 20.00 п. Пертозеро

с 31 августа по 4 сентября каждый день с 9.30 до 16.00 г. Сегежа: ул. Приозерная, Строителей дд. 13-29 (частный сектор)

Кемский муниципальный район

1 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: АЗС «ТНК», склад «Меркурий».

1 сентября с 13.00 до 17.00 г. Кемь: ул. Каменева 12, 14, 16, 18, 20. Котельная №2. Совхозный пер. 5-18.

2 сентября с 13.30 до 17.00 г. Кемь: ул. Свободы, Труда, Дорожная.

2 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: ул. Шоссе 1Мая 18-20,26-46,35-95. пер. Дорожный. п. Сокол. Рыбзавод. Локатор. В/ч. Аэродром. Угольный склад.

3 сентября с 13.30 до 16.00 п. Рабочеостровск: ул. Юбилейная, Портовая, Набережная, Вокзальная, Поморская, Советская, Комсомольская, Пролетарская, пер. Юбилейный. Поселковый совет. Д/с "Елочка", метеостанция, котельная, клуб, кафе «Причал». МТС, Теле2, Мегафон.

4 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: ул. Полярная 14,15.

1 сентября с 9.00 до 17.00 г. Кемь: ул Загородная, Беломорская

3 сентября с 9.00 до 12.00 посёлок Рабочеостровск: ул Октябрьская, Кедроручьевая.

3 сентября с 13.00 до 17.00 г. Кемь: ул Гидростроителей д 60,64

4 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: ул Слободская 1,3.Ленина 4-45.Бланки 2

4 сентября с 13.30 до 16.30 г. Кемь: ул Пуэтная 10,11,13,14,15.

Муезерский муниципальный район

31 августа с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Гористая, Краснодонская

1 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Лесная, пер. Гористый

2 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Гористая, Краснодонская

3 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Лесная, пер.Гористый

4 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Гористая, Краснодонская

31 августа с 9.00 до 12.00 п. Муезерский: 1/2 часть населения, больница, школа, д/с, центр соц. обеспечения, Телеком, Сбербанк

1 сентября с 11.00 до 16.00 п. Тумба, ст. Суун (РЖД)

3 сентября с 13.00 до 16.00 п. Суккозеро: ул. Школьная

31 августа с 9.00 до 12.00 п. Муезерский (частично)

3 сентября с 10.00 до 16.00 п. Тикша

Питкярантский национальный район

31 августа с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д. 46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.

1 сентября с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д.46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.

2 сентября с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д.46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.

3 сентября с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д.46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.

Прионежский муниципальный район

31 августа с 10.00 до 13.00 п. Ладва-Ветка: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС»

31 августа с 10.00 до 17.00 м. Зимник, Бараний Берег, Лазурный Берег

31 августа с 9.00 до 17.00 м. Лучевое

3 сентября 9.00 до 16.00 д. Виданы; ул. Гористая

4 сентября с 12.00 до 14.00 п. Деревянка: ул. Мира, Детский сад «Солнышко» №19

31 августа с 10.00 до 16.00 д. Таржеполь

3 сентября с 10.00 до 16.00 п. Пай: ул. Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова (частично)

с 31 августа по 4 сентября каждый день с 9.00 до 16.00 д. Орзега

1 сентября с 10.00 до 16.00 д. Верховье: ул. Сенная, Верховье, Рябиновая, Хутор

2 сентября с 10.00 до 16.00 п. Чална: ул. Титова, Гусева

3 сентября с 10.00 до 16.00 с. Деревянное: ул. Набережная

4 сентября с 10.00 до 0.00 п. Чална: ул. Школьная, Лесная, Березовая, Хвойная, Комсомольская, Дружинина, Новая, Светлая, Сущевича, Кленовая, Цветочная; м. Урозеро, м. Намоево, м. Сургуба,

3 сентября с 10.00 до 16.00 с. Деревянное: ул. Онежская в районе домов № 91-143

г. Петрозаводск

31 августа с 9.00 до 16.00 ул. Попова д. 38к1, 38к2, 38А (БЕЗ ПОГАШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

2 сентября с 9.00 до 16.00 Птицефабрика (БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

Кондопожский муниципальный район

31 августа с 8.00 до 20.00 п.Гирвас, д. Святнаволок, д. Эльмус, соц: почта, ДРСУ, ГУ «ОФПС-3 по РК», ЦРБ, амбулатория, гараж ск. помощи, 2 д/сада, администрация, школа, интернат, ККУСОН «Забота», 2 АТС

2 сентября с 10.00 до 15.00 д. Лижма

3 сентября с 10.00 до 12.00 г. Кондопога: ул.Загородная

Сортавальский муниципальный район

3 сентября с 11.00 до 13.00 м. Маткаселька, Рускеала (част.), Отраккала

г. Лахденпохья

с 26 августа по 4 сентября каждый день с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии

31 августа с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)

1 сентября с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)

2 сентября с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)

3 сентября с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИШкола искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека) - 4 сентября с 9.00 до 16.00 г. Лахденпохья, ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)