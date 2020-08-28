В ближайшие дни Карелию ждут отключения электричества
Прионежская сетевая компания, в рамках своей ремонтной программы, проводит неотложные работы для повышения надежности энергоснабжения потребителей на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях в Карелии, сообщает на своем сайте правительство республики.
Энергетики предупреждают, что большая часть работ на энергообъектах невозможна без отключений потребителей от электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием.
«Ремонты проводятся для того, чтобы население и предприятия не страдали от аварийных ситуаций в электрических сетях во время холодов»,
- утверждают в компании.
С 31 августа по 4 сентября 2020 г. кратковременные отключения возможны в нижеперечисленных населенных пунктах.
Медвежьегорский муниципальный район
31 августа с 12.00 до 14.00 п. Ламбасручей: ул. Лесная, Школьная, магазин
3 сентября с 9.00 до 18.00 п. Кяппесельга, д. Кяппесельга, Шайдома, Уница
Калевальский национальный район
1 сентября с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00 п. Калевала ул. М. Михеевой от ж/д №86 до ж/д 65; ул. Вяйнямейнена от ж/д 106 до ж/д 112
31 августа с 10.00 до 12.00 п. Калевала ул. 70 лет Октября; ул. Ленина от ж/д № 85А до пер. Дорожный включительно
8 августа с 10.00 до 12.00 Хутор Ухтинский
10 августа с 10.00 до 12.00 п.Калевала ул. ул. Вяйнямейнена от ж/д 114 до ж/д 132
2 августа с 9.30 до 14.00 п. Куусиниеми ул. Советская
4 августа с 9.30 до 14.00 п.Куусиниеми ул. Советская, ул. Лесная
Лоухский муниципальный район
с 31 августа по 18 сентября каждый день с 9.00 до 16.00 с до п. Кестеньга: ул. Северная, Вокзальная, пер. Железнодорожный
2 сентября с 10.00 до 17.00 п. Кестеньга
Сегежский муниципальный район
с 20 августа по 31 августа каждый день с 8.00 до 9.00 п. Олений, Черный Порог, Вача, Пертозеро
с 20 августа по 31 августа каждый день с 18.00 до 20.00 п. Пертозеро
с 31 августа по 4 сентября каждый день с 9.30 до 16.00 г. Сегежа: ул. Приозерная, Строителей дд. 13-29 (частный сектор)
Кемский муниципальный район
1 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: АЗС «ТНК», склад «Меркурий».
1 сентября с 13.00 до 17.00 г. Кемь: ул. Каменева 12, 14, 16, 18, 20. Котельная №2. Совхозный пер. 5-18.
2 сентября с 13.30 до 17.00 г. Кемь: ул. Свободы, Труда, Дорожная.
2 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: ул. Шоссе 1Мая 18-20,26-46,35-95. пер. Дорожный. п. Сокол. Рыбзавод. Локатор. В/ч. Аэродром. Угольный склад.
3 сентября с 13.30 до 16.00 п. Рабочеостровск: ул. Юбилейная, Портовая, Набережная, Вокзальная, Поморская, Советская, Комсомольская, Пролетарская, пер. Юбилейный. Поселковый совет. Д/с "Елочка", метеостанция, котельная, клуб, кафе «Причал». МТС, Теле2, Мегафон.
4 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: ул. Полярная 14,15.
1 сентября с 9.00 до 17.00 г. Кемь: ул Загородная, Беломорская
3 сентября с 9.00 до 12.00 посёлок Рабочеостровск: ул Октябрьская, Кедроручьевая.
3 сентября с 13.00 до 17.00 г. Кемь: ул Гидростроителей д 60,64
4 сентября с 9.00 до 12.00 г. Кемь: ул Слободская 1,3.Ленина 4-45.Бланки 2
4 сентября с 13.30 до 16.30 г. Кемь: ул Пуэтная 10,11,13,14,15.
Муезерский муниципальный район
31 августа с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Гористая, Краснодонская
1 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Лесная, пер. Гористый
2 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Гористая, Краснодонская
3 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Лесная, пер.Гористый
4 сентября с 10.00 до 16.00 п.Суккозеро: ул.Гористая, Краснодонская
31 августа с 9.00 до 12.00 п. Муезерский: 1/2 часть населения, больница, школа, д/с, центр соц. обеспечения, Телеком, Сбербанк
1 сентября с 11.00 до 16.00 п. Тумба, ст. Суун (РЖД)
3 сентября с 13.00 до 16.00 п. Суккозеро: ул. Школьная
31 августа с 9.00 до 12.00 п. Муезерский (частично)
3 сентября с 10.00 до 16.00 п. Тикша
Питкярантский национальный район
31 августа с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д. 46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.
1 сентября с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д.46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.
2 сентября с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д.46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.
3 сентября с 9.00 до 16.00 г. Питкяранта, Ул. Ленина д.46; 49, ул. Горького д. 1; 3; 7, ул. Пионерская д. 9; 9Б; ул. Вознесенский проезд.
Прионежский муниципальный район
31 августа с 10.00 до 13.00 п. Ладва-Ветка: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС»
31 августа с 10.00 до 17.00 м. Зимник, Бараний Берег, Лазурный Берег
31 августа с 9.00 до 17.00 м. Лучевое
3 сентября 9.00 до 16.00 д. Виданы; ул. Гористая
4 сентября с 12.00 до 14.00 п. Деревянка: ул. Мира, Детский сад «Солнышко» №19
31 августа с 10.00 до 16.00 д. Таржеполь
3 сентября с 10.00 до 16.00 п. Пай: ул. Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова (частично)
с 31 августа по 4 сентября каждый день с 9.00 до 16.00 д. Орзега
1 сентября с 10.00 до 16.00 д. Верховье: ул. Сенная, Верховье, Рябиновая, Хутор
2 сентября с 10.00 до 16.00 п. Чална: ул. Титова, Гусева
3 сентября с 10.00 до 16.00 с. Деревянное: ул. Набережная
4 сентября с 10.00 до 0.00 п. Чална: ул. Школьная, Лесная, Березовая, Хвойная, Комсомольская, Дружинина, Новая, Светлая, Сущевича, Кленовая, Цветочная; м. Урозеро, м. Намоево, м. Сургуба,
3 сентября с 10.00 до 16.00 с. Деревянное: ул. Онежская в районе домов № 91-143
г. Петрозаводск
31 августа с 9.00 до 16.00 ул. Попова д. 38к1, 38к2, 38А (БЕЗ ПОГАШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
2 сентября с 9.00 до 16.00 Птицефабрика (БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
Кондопожский муниципальный район
31 августа с 8.00 до 20.00 п.Гирвас, д. Святнаволок, д. Эльмус, соц: почта, ДРСУ, ГУ «ОФПС-3 по РК», ЦРБ, амбулатория, гараж ск. помощи, 2 д/сада, администрация, школа, интернат, ККУСОН «Забота», 2 АТС
2 сентября с 10.00 до 15.00 д. Лижма
3 сентября с 10.00 до 12.00 г. Кондопога: ул.Загородная
Сортавальский муниципальный район
3 сентября с 11.00 до 13.00 м. Маткаселька, Рускеала (част.), Отраккала
г. Лахденпохья
с 26 августа по 4 сентября каждый день с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии
31 августа с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)
1 сентября с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)
2 сентября с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)
3 сентября с 9.00 до 16.00 ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИШкола искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека) - 4 сентября с 9.00 до 16.00 г. Лахденпохья, ул. Ладожской Флотилии, Бусалова. (соц.знач. объект МБУ ДО ДШИ Школа искусств, Лахденпохский детский дом, Детская библиотека)