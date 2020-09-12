Останки 58 солдат захоронили на «Кургане Славы» в Виллагоре

12 сентября на военно-мемориальном комплексе «Курган Славы» рядом с поселком Виллагора Пряжинского района прошел торжественно-траурный митинг, посвященный годовщине обороны Петрозаводска в 1941 году. Он собрал поисковиков, школьников и студентов, кадетов и юнармейцев, представителей ветеранских организаций, жителей Карелии и представителей власти.

В День обороны города захоронили останки 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших в боях за Петрозаводск. Их останки в этом году подняли поисковики. Из 58 солдат трое – известных и 55 – неизвестных, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Военно-мемориальный комплекс «Курган Славы» расположен на высоте 175.0 – на рубеже обороны Петрозаводска, где в сентябре 1941 года шли кровопролитные бои. В братских могилах «Кургана Славы» захоронено более 750 бойцов Красной Армии.

Фото: пресс-служба правительства РК