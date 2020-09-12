12 сентября 2020, 14:29
От чупы до олонца

Виновного в утечке мазута на севере Карелии оштрафовали

Поврежденную емкость в Заречном освободили от нефтепродуктов, а грунт утилизировали

Мужчину, допустившего разлив нефтепродуктов в поселке Заречный в Костомукше привлекли к административной ответственности. Об этом рассказали в прокуратуре.

Напомним, в процессе проведения в поселке земляных работ на участке, который арендовал мужчина, была повреждена емкость с топливом, мазут начал вытекать из образовавшейся трещины.

Началась проверка прокуратуры. Ее материалы были направлены в Росприроднадзор. Мужчину признали виновным по административной статье «порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами». Виновному назначен штраф. Постановление еще  вступило в силу.

Отмечается, что органы местного самоуправления провели работы по освобождению емкости от топлива и утилизации грунта, в который попали  нефтепродукты.

Фото: 64parallel.ru

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Костомукша
поселок Заречный
новости Карелии
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административное наказание