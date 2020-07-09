Прокуратура проводит проверку по факту утечки мазута на севере Карелии
Прокуратура республики заинтересовалась разливом топлива на севере Карелии, сообщает сайт надзорного ведомства.
Ранее мы писали мы писали, что на территории поселка Заречный, входящего в состав Костомукшского городского округа, проводились земляные работы, в процессе которых техника повредила емкость с топливом. В результате мазут начал вытекать из образовавшейся трещины.
Теперь на основании публикаций, размещенных в средствах массовой информации, прокуратура республики организовала проверку информации о разливе. В ходе нее будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к инциденту, повлекшему загрязнение окружающей среды.
По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.