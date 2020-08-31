Школы строгого режима. Старт учебного года будет уникальным

Текст: Георгий Чентемиров

Этот День знаний в Карелии кто-то запомнит надолго, а кто-то не запомнит вовсе, потому что для многих праздника просто не будет: школьные линейки почти отменены. Но это далеко не единственная особенность нового учебного года. Директора школ в Петрозаводске рассказали, как будет организован образовательный процесс в условиях эпидемии коронавируса. Как выяснилось, в каждой школе ввели особые правила, но цель их одна – не допустить вспышки заболеваемости.

Начнем, разумеется, с 1 сентября. По распоряжению властей школьные линейки будут проводиться лишь для 1, 9 и 11 классов. В петрозаводском Лицее № 40, однако, пошли еще дальше и отменили линейки для девятиклассников.

– Во-первых, у нас после девятого класса почти все остаются учиться дальше, а во-вторых, церемония затянется слишком сильно. Всех вместе собрать не можем, – рассказал директор Светлана Савицкая.

Четыре одиннадцатых класса, которые есть в лицее, «раскидают» на две линейки, родителей туда допускать не будут. У первых классов линейки пройдут поотдельности, зато туда приглашают взрослых.

– Мы просим прийти одного члена семьи. Хотелось бы, чтобы нас услышали и не приходили всей семьей. Взрослые должны быть в масках, дети – нет: им все равно потом сидеть в одном классе,

– пояснила директор.

Светлана Савицкая сообщила, что линейки пройдут со всеми необходимыми праздничными атрибутами, но они будут короче обычных. Лицей № 40 выручает еще тот факт, что начальные классы находятся в отдельном корпусе.

Учебный процесс тоже будет организован с хитростями. Всех школьников в лицее разделили на два потока – занятия у них будут начинаться в разное время. Это сделано для того, чтобы утром на входе и возле гардероба не создавалось толкучки.

На перемены дети будут уходить по отдельному графику. Это, наверное, самое трудное нововведение. Если в начальной школе проблем почти не возникает – большинство занятий ведет один педагог, то в средних и старших школах руководителям пришлось решать хитрейшие головоломки. Ведь учителя-предметники меняются, а расписание звонков у всех разное.

– Учителям будет не очень удобно, придется быстро переходить из кабинета в кабинет, из класса в класс, а ведь нужно к уроку еще подготовиться. Надеемся эту систему отработать,

– констатирует директор.

Ученики лицея будут проводить перемены либо в рекреациях, либо в столовой, куда они тоже будут попадать по отдельному графику. В школе рассчитали так, чтобы на перемене одновременно находилось не более 50 человек.

В Ломоносовской гимназии отдельного корпуса для начальной школы нет, и по утрам в холле обычно творилось полноценное столпотворение. Чтобы этого избежать, школьников разделят аж на четыре потока, сообщила «ПТЗ говорит» директор Мария Кузнецова. Они будут заходить в здание с 20-минутным интервалом. Чтобы уменьшить давку, в гимназии откроют все эвакуационные выходы, и каждый ученик должен знать, каким именно ему положено пользоваться.

В гимназии нет холлов и рекреаций, поэтому на перемены школьников будут отпускать по очереди, чтобы была возможность проветрить классы. В остальное время ученикам придется сидеть в кабинетах. Еще одно новшество: у 9 и 11 классов будет один день дистанционного обучения в неделю. Это сделано для того, чтобы дети реже приходили в школу.

В Университеском лицее учеников тоже планируют запускать через отдельные входы. У детей будут мерить температуру. Если температура тела выше 37 градусов, ребенка отводят в медицинский кабинет, а в школу вызывают родителя, который его заберет.

Пропускать учебу также станет сложнее.

– Никаких записок о пропуске ребёнком занятий я теперь не могу принимать, – сообщила родителям один из учителей. – Если ребёнок пропустил один или несколько учебных дней, то на следующий день он должен принести справку от врача. Если ребёнок уходит с каких-то уроков, то тоже приносит на следующий день справку от врача…

Как уже сообщали власти, в кабинете во время урока дети могут находиться без масок, зато на перемене, при выходе в коридор, средства защиты нужны: дети неизбежно будут контактировать с учащимися других классов. Родителям советуют снабжать детей средствами защиты и влажными салфетками, хотя антисептиков в школах должно быть достаточно.

Доступ родителей в школу будет сильно ограничен. Однако, например, в лицее № 40 для первых и пятых классов сделают исключение; по сложившейся практике, в классах разрешат сидеть взрослым, которые помогают детям освоиться в новых для себя условиях. А вот забирать учеников домой все равно придется на улице, а не в помещении.

Подобные правила с незначительными отклонениями будут приняты везде. Светлана Савицкая сказала, что воспринимать все происходящее стараются с юмором, иначе будет слишком тяжело. При этом директора уверяют, что с радостью ждут 1 сентября, чтобы увидеть всех своих коллег и учеников.