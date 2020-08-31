31 августа 2020, 20:09
Общество

Завтра в Карелии будет действовать «сухой закон»

В 45 регионах 1 сентября будет действовать запрет на продажу алкоголя

1 сентября в Карелии будет запрещена продажа алкоголя в рознице. Причина ограничений – особенности регионального законодательства.

Запрет на розничную продажу спиртного с 10 до 22 часов в республике  действует в День защиты детей 1 июня и День знаний.

Как мы сообщали ранее в этом году запрет введен в 45 субъектах страны, включая Карелию.

Ограничения распространяются на магазины. Бары и рестораны будут работать в обычном режиме.

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1 сентября
день знаний
новости Карелии
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