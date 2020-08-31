Завтра в Карелии будет действовать «сухой закон»

1 сентября в Карелии будет запрещена продажа алкоголя в рознице. Причина ограничений – особенности регионального законодательства.

Запрет на розничную продажу спиртного с 10 до 22 часов в республике действует в День защиты детей 1 июня и День знаний.

Как мы сообщали ранее в этом году запрет введен в 45 субъектах страны, включая Карелию.

Ограничения распространяются на магазины. Бары и рестораны будут работать в обычном режиме.