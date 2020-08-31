Жительница Карелии стала первой на соревнованиях лесорубов

В Брянской области прошел открытый шестой областной чемпионат «Лесоруб-2020». В соревнованиях участвовали 35 вальщиков из Московской и Нижегородской областей, Карелии, Марий Эла, Чувашской и Удмуртской республик. Они состязались в пяти упражнениях: «Валка дерева», «Замена цепи», «Раскряжевка комбинированным резом», «Точная раскряжевка» и «Обрезка сучьев».

В этом году впервые в рамках чемпионата был организован отдельный зачет среди женщин. Как сообщает «Леспром-информ», в личном женском зачете первое место заняла Анастасия Фофанова из Карелии. Второе место у Галины Климиной из Чувашии, третье у Оксаны Копейкиной из Марий Эла.

Карельский лесоруб Андрей Сидор победил в дисциплинах «Замена цепи» и «Точная раскряжевка».

В эстафете победу одержала команда из Чувашии.

Фото: lesprominform.ru