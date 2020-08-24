Начало учебного года в Карелии будет трезвым

В 45 российских регионах 1 сентября будет запрещено торговать спиртным, сообщает "Народное информационное агентство новостей 9111.ру"



Соответствующие ограничения на оборот алкогольной продукции были введены региональными законами.

В федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ запрет на продажу пива, вина и водки в День знаний не содержится. Однако у регионов есть право ужесточать требования по обороту алкоголя. Чаще всего такие ограничения вводятся в День знаний 1 сентября и в День защиты детей 1 июня.

Ограничения распространяются только на магазины. Бары и рестораны работают 1 сентября в обычном режиме.

В 2020 году запрет введен в 45 субъектах Федерации, в том числе Карелии. Интересно, что в числе регионов, где не продадут алкоголь, нет Москвы и Санкт-Петербурга.

Регионы с запретом на торговлю спиртным 1 сентября:

Адыгея;

Башкортостан;

Бурятия;

Республика Алтай (в Алтайском крае запрет не введен);

Дагестан;

Ингушетия;

Калмыкия;

Карелия;

Коми;

Марий Эл;

Удмуртия;

Хакасия;

Чувашия;

Ставрополье;

Хабаровский край;

Архангельская область;

Астраханская область;

Белгородская область;

Брянская область;

Владимирская область;

Волгоградская область;

Вологодская область;

Иркутская область;

Калининградская область;

Камчатский край;

Кировская область;

Курская область;

Ленинградская область;

Липецкая область;

Магаданская область;

Мурманская область;

Оренбургская область;

Пензенская область;

Пермский край;

Псковская область;

Ростовская область;

Рязанская область;

Саратовская область;

Сахалинская область;

Тюменская область;

Забайкальский край;

Ненецкий автономный округ;

Чукотский автономный округ;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Севастополь.