Начало учебного года в Карелии будет трезвым
В 45 российских регионах 1 сентября будет запрещено торговать спиртным, сообщает "Народное информационное агентство новостей 9111.ру"
Соответствующие ограничения на оборот алкогольной продукции были введены региональными законами.
В федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ запрет на продажу пива, вина и водки в День знаний не содержится. Однако у регионов есть право ужесточать требования по обороту алкоголя. Чаще всего такие ограничения вводятся в День знаний 1 сентября и в День защиты детей 1 июня.
Ограничения распространяются только на магазины. Бары и рестораны работают 1 сентября в обычном режиме.
В 2020 году запрет введен в 45 субъектах Федерации, в том числе Карелии. Интересно, что в числе регионов, где не продадут алкоголь, нет Москвы и Санкт-Петербурга.
Регионы с запретом на торговлю спиртным 1 сентября:
Адыгея;
Башкортостан;
Бурятия;
Республика Алтай (в Алтайском крае запрет не введен);
Дагестан;
Ингушетия;
Калмыкия;
Карелия;
Коми;
Марий Эл;
Удмуртия;
Хакасия;
Чувашия;
Ставрополье;
Хабаровский край;
Архангельская область;
Астраханская область;
Белгородская область;
Брянская область;
Владимирская область;
Волгоградская область;
Вологодская область;
Иркутская область;
Калининградская область;
Камчатский край;
Кировская область;
Курская область;
Ленинградская область;
Липецкая область;
Магаданская область;
Мурманская область;
Оренбургская область;
Пензенская область;
Пермский край;
Псковская область;
Ростовская область;
Рязанская область;
Саратовская область;
Сахалинская область;
Тюменская область;
Забайкальский край;
Ненецкий автономный округ;
Чукотский автономный округ;
Ямало-Ненецкий автономный округ;
Севастополь.