Министр образования рассказал, чем будут кормить школьников Карелии

Организация горячего питания для учащихся младших классов – одна из самых горячих (простите за несмешной каламбур) тем в преддверии нового учебного года. Для Карелии она еще и болезненная, потому что в республике огромное количество школ, пищеблоки в которых не удалось привести в нормативное состояние. Как узнал портал «Петрозаводск говорит», отставание влечет за собой значительные траты из регионального бюджета.

Мы уже писали, что федеральные власти выделили 22 миллиарда рублей на обеспечение школьников горячими завтраками или обедами (в зависимости от расписания). Однако эти деньги поступят только на те образовательные учреждения, в которых пищеблоки соответствуют требованиям надзорных органов. Как сообщил министр образования Роман Голубев, в Карелии подтверждено финансирование на 19 тысяч учащихся, а федеральные ассигнования на 2020 год составят 90 миллионов рублей.

Теперь внимание: учреждения, где учатся еще 11 тысяч младших школьников, в нормативное состояние не приведены.

Это значит, что горячее питание там все равно организуют – но уже за республиканский, а не федеральный счет. На эти цели придется потратить 60 миллионов рублей.

Об этом Голубев сказал в интервью порталу «Петрозаводск говорит». Впрочем, министр уверен: горячим питанием в Карелии обеспечат всех, кого должны, невзирая ни на какие трудности.

– В начале года, когда прозвучало послание президента, Роспотребнадзор провел полную оценку пищеблоков. Полную картину мы получили к апрелю. За лето, в рамках подготовки к новому учебному году, мы планомерно приводили пищеблоки в нормативное состояние. Работы активно велись в 73 школах. Сейчас они на завершающем этапе. Рассчитываем, что к началу учебного года пищеблоки будут готовы, – сказал министр.

На эту работу из регионального и местных бюджетов было потрачено более ста миллионов рублей. Сейчас Карелия получает федеральные средства на питание в школах, которые удалось подготовить, – те самые 90 миллионов рублей, о которых мы писали чуть выше. Министр рассчитывает, что постепенно объем ассигнований увеличится.

– По мере того как республика будет устранять замечания, мы будем претендовать на федеральное финансирование на те школы, которые находятся в стадии ремонта, – пояснил Роман Голубев.

Министр заверил: «Мы технически готовы кормить во всех школах». Однако, как было ясно с самого начала, далеко не во всех учебных заведениях в принципе сейчас возможно создать нормальные пищеблоки. В таких школах организуют подвоз обедов и завтраков. Роман Голубев сообщил, что в одном из населенных пунктов Суоярвского района власти всерьез обдумывали идею, реализуемую в некоторых селах России, – выдавать деньги напрямую семьям, чтобы дети могли получать горячее питание дома. Дело в том, что зачастую в деревнях и поселках школьники на большой перемене традиционно ходят обедать домой. В конце концов от этой мысли отказались, в эту школу тоже будут подвозить горячее питание.

Роман Голубев признался, что еще не до конца решен вопрос питания детей с аллергиями. Дело не только в отдельном меню: у некоторых аллергия настолько сильная, что реакция идет даже на запах. Таким детям почти невозможно организовать питание в школе – они и в столовую-то зайти не смогут. Министр сообщил, что вопрос по таким школьникам «еще рассматривается», но до 1 сентября выход необходимо найти.

Как уже говорилось, детей, в зависимости от расписания, будут кормить либо завтраком, либо обедом. Обязательно наличие горячего блюда и горячего напитка. Министр привел несколько примеров блюд, которые будут подаваться школьникам.

«Овощи свежие в нарезке, суп овощной со сметаной, тефтели мясные, рис припущенный, компот из свежих яблок, хлеб». Другой пример: «Салат из моркови с яблоками, суп рыбный, котлета рубленая, запеченная с молочным соусом, гречневая каша, компот из сухофруктов».

Роман Голубев напомнил, что средства на ремонт пищеблоков и устранение предписаний Роспотребнадзора выделялись и раньше. Но в этом году из-за президентского послания такая работа была более масштабной. Любопытно, что идею, прозвучавшую на федеральном уровне, финансировать в итоге все равно пришлось по большей части региональным властям. Теперь посмотрим, как она будет реализована.