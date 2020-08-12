Путин сделал замечание Парфенчикову

Президент России Владимир Путин сделал замечание в адрес 27 губернаторов, сообщает информационное агентство URA.RU.

Они не выполнили поручение оперативно подготовить школы к переходу на бесплатное горячее питание для младшеклассников. Трое из губернаторов уже не в первый раз за 2020 год срывают поручение Путина.

В своем январском послании Федеральному собранию президент Путин дал поручение ввести бесплатное горячее питание в российских школах для учеников 1-4 классов. При участии федерального бюджета технически готовые школы должны были начать работать по-новому с 1 сентября 2020 года. Крайним сроком был назван 2023 год. 11 августа Владимир Путин вернулся к этой теме на совещании с правительством.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство собирается выделить на организацию питания школьников 22 млрд рублей. Однако в 2020 году получат субсидию только 58 регионов.

В оставшихся субъектах Российской Федерации требование о полной готовности всех школ не выполнено, и, соответственно, средства им пока выделяться не могут,

— объявил Мишустин.

Мишустин добавил, что больше 75% школ таких регионов соответствуют нормам, поэтому предложил точечно выделять им средства: «Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы». Владимир Путин согласился с идеей, но его возмутила озвученная статистика по способности школ кормить детей горячими обедами.

«Вроде бы 75 процентов — это много. Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ — вот это много. Вот это много. И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Для этого прошу и правительство — прежде всего [министр просвещения] Сергей Сергеевич [Кравцов], к вам обращаюсь сейчас, — руководителей регионов Российской Федерации, администрацию, полпредов в регионах провести анализ того, что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта», — заявил президент Путин.

URA.RU удалось выяснить, какие регионы оказались не готовы к выполнению поручения Путина. Источник агентства в правительстве РФ поделился полным списком субъектов. В нем присутствует и Карелия.

Причиной, по которой 462 школы России оказались не готовы к переходу на бесплатное горячее питание, руководитель АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов называет нерасторопность чиновников на местах. «Основная проблема в том, что все это лежит на плечах органов управления образованием в регионах, но у них особых компетенций нет. В этом процессе им мог бы помочь Роспотребнадзор, но они считают, что это не их дело». Эксперт считает, что проблема решаема: «К примеру, можно отпускать детей завтракать или обедать домой и предоставлять их семьям средства на продуктовые наборы. Еще один способ — подвоз горячего питания. Существует практика, когда еда привозится в термосах и раздается детям».

В списке из 27 регионов есть три, которые уже срывали поручения президента в этом году, когда срывали сроки по выплатам премий врачам и медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами: Псковская область, Дагестан и Северная Осетия.