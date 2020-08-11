Сегодня выберут врио мэра Костомукши

Сегодня в Костомукше состоится сессия городского совета, на которой будет избран временно исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа.

По словам председателя совета Виктора Сахнова, им станет кто-то из двоих заместителей Бендиковой, Сергей Новгородов или Ольга Кережина. С большой долей вероятности это будет Сергей Новгородов, так как он является первым замом.

Выборы нового мэра, согласно уставу, должны быть проведены в течение шести месяцев со дня сложения полномочий прежнего главы. Дата конкурса на эту должность пока не назначена.

Напомним: мэр Костомукши Анна Бендикова с сентября возглавит МФЦ Карелии.