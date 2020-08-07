Покинет ли Парфенчиков Карелию и кто его заменит?

Тескт: Максим Тихонов

Что-то в этом году рановато стартует политический сезон. В разгар каникулярного времени началась политическая «движуха» вокруг должности главы Карелии. И есть шанс, что осень Карелия встретит с новым руководителем.

На днях со ссылкой на вологодский Телеграм-канал мы писали, что Алексей Шерлыгин, работник ВПК, в прошлом вице-губернатор Вологодской области, может сменить Артура Парфенчикова на посту Главы республики. Мы попытались по своим информационным каналам подтвердить или опровергнуть это сообщение. Понятно, что открыто комментировать такую информацию никто из осведомленных лиц не хочет. Однако источник, близкий к Администрации президента России, сообщил, что для подобных предположений есть серьезные основания.

Согласно источнику, в президентской администрации рассматривается шорт-лист, то есть список потенциальных кандидатов на пост главы Карелии. И фамилия Шерлыгина в этом списке, к слову, не единственная. Например, потенциально проходными фигурами считаются один из заместителей губернатора Снкт-Петербурга, а также известный бизнесмен. Со всеми ведутся предварительные разговоры и консультации.

Однако, по сведениям источника, в Шерлыгиным дело продвинулось несколько дальше, чем с другими. Ему сделано предложение возглавить Карелию – и он дал согласие.

Видимо, Алексей Шерлыгин в нынешний момент основательно изучает ситуацию в Карелии, чтобы понять, с чем придется иметь дело, прежде чем решение будет принято окончательно, и пути к отступлению будут отрезаны. От нашего источника нам даже стала известна предварительная оценка, высказанная Шерлыгиным: он считает «управленческую ситуацию в Карелии сложной». Именно потеря управляемости во многих сферах жизни Карелии, видимо, и стала основной причиной московского недовольства работой Артура Парфенчикова. Говорят об его ошибках в кадровой работе: руководители по многим направлениям подобраны по принципу «хороших взаимоотношений» и личной преданности, а не по деловым качествам. Также в качестве претензии по-прежнему звучит неумение выстроить отношения с региональными элитами. Нет сомнения, что Москва видит и провальную организацию работы по исполнению ФЦП к столетию Карелии, которая поставила в неловкое положение многих российских политических тяжеловесов, лоббировавших эту программу.

Надо понимать, что эти претензии к губернаторской работе Парфенчикова, вероятно, никогда не будут озвучены в публичной плоскости. Снимать его с должности по компрометирующим основаниям никто не собирается – скорее, наоборот, ему будет предложена федеральная должность с хотя бы формальным повышением статуса. И это, надо полагать, полностью согласуется с личными планами Артура Олеговича, который никогда не рассматривал работу в Карелии как венец своей карьеры. Известны его товарищеские студенческие связи с Дмитрием Медведевым, который снова начал набирать политический вес в России. Видимо, куда-то в эту сторону и двинется наш нынешний губернатор. (Заметим в скобках, что едва ли Карелия выйдет на улицы с маршами протеста против отставки Парфенчикова, как это происходит в Хабаровске.)

Но понятно и то, что многие в окружении Парфенчикова нервно заерзали на закачавшихся под ними стульях. Как бы высоко ни скакнул Парфенчиков после Карелии, всех «своих» забрать с собой он не сможет. Многие останутся не у дел. И в первую очередь, можно предположить, это коснется представителей «команды приставов» и членов правительства, привезенных Парфенчиковым из других регионов. Наверное, именно этим объясняется лихорадочное движение, подспудно начавшееся в сферах власти: люди начали искать «запасные аэродромы» и точки опоры.

В частности, с этим можно связать и политические «шевеления» по переделу петрозаводского «пирога». В частности, известно, что ряд деятелей из окружения губернатора начал «операцию» по смещению с поста мэра Петрозаводска Ирины Мирошник. Практический смысл этой операции просматривается с трудом. У Мирошник осталось не так много времени до истечения срока контракта, и нет никакого негатива, который можно было бы ей предъявить для досрочного расторжения. Но кому-то неймется.

В качестве альтернативы Мирошник называют нынешнего вице-премьера правительства Карелии по социальным вопросам Ларису Подсадник. Видимо, учитывается ее послужной списков: она возглавляла городское управление образования, работала в «Единой России», несколько лет работы в правительстве Карелии также прошли без особых сбоев. К тому же, очевидно, считается, что Петрозаводск привык к мэру женщине, и легче примет новую «хозяйку». Правда, говорят, сама Лариса Подсадник не в восторге от такой перспективы и не торопится повесить на шею ярмо хозяйственного управления столицей.

Успех операции по замене мэра можно поставить под сомнение и из-за явного несогласия в этом вопросе влиятельных политических сил, действующих в Карелии.

В частности, многие отметили недавний визит в Администрацию Петрозаводска заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Спрашивается: для чего приезжал Рашид Гумарович? Для обсуждения каких-либо деловых вопросов с мэром ему достаточно было бы пошевелить пальцем – и Ирина Мирошник явилась бы к нему. Но нет – Нургалиев приехал к Мирошник! Приехал демонстративно – со свитой, с охраной, с разговором в коридоре мэрии. Нет сомнения, что это был именно политический жест, жест поддержки Мирошник, ну и сигнал тем, кто строит против нее козни: мол, все будет непросто.

Как минимум, все это говорит о том, что в Москве существуют разные точки зрения на будущее Карелии и на расклад сил в ее ключевых точках. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией: это будет интересно.