ГТРК «Вологда»: новым главой Карелии может стать Алексей Шерлыгин

Бывший вице-губернатор Вологодской области, а ныне топ-менеджер одного из крупных военно-промышленных предприятий Алексей Шерлыгин может стать новым губернатором Карелии, сообщают «Вести. Вологда» (региональное подразделение канала «Россия»).

«В ближайшем будущем он может попрощаться с карьерой в оборонной промышленности и вновь уйти в политику. Правда, возвращаться в свой родной регион он не будет. Кандидатуру Шерлыгина рассматривают на пост будущего главы Карелии. Пока ещё действующий руководитель республики – Артур Парфёнчиков – сложит свои полномочия в ближайшее время»,

- сообщает телеканал со ссылкой на телеграм-канал «Череповецкий Полиграф».

В указанном ТГ-канале действительно содержится информация о назначении Шерлыгина на должность главы Карелии. Там также сообщается, что Шерлыгин работает на одного крупного в России бизнесмена, который имеет в Карелии серьезные активы и лоббирует его на должность губернатора Карелии.