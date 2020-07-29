«Кто главный в стране?»: репортаж из города, защитившего своего мэра

Георгий Чентемиров

В Сортавале прошел митинг в защиту мэра Сергея Крупина, а также – за сохранение прямых выборов градоначальника. Журналист портала «Петрозаводск говорит» съездил в Сортавалу, но не для того, чтобы написать о митинге, а чтобы узнать, почему райцентр стали называть «мини-Хабаровском» и почему местные жители при общероссийской нелюбви к чиновникам вступились за уволенного депутатами руководителя.

Сортавала выгодно отличается от большинства райцентров Карелии. Здесь много туристов, поэтому на каждом шагу – неплохие кафе, в центре города встречаются уютные местечки, есть парки и детские площадки. И, конечно, здесь много исторических зданий. Однако кое-где видны и облупившиеся фасады. Хуже всего, что городские власти очень слабо заботились о сохранении облика города. Рядом с изящными зданиями соседствуют уродливые «коробки», а улицы заляпаны провинциальной рекламой. Наконец, в Сортавале мало хороших дорог – болезнь, которой «заражены» почти все карельские города.

В разговоре с журналистами местные жители указывают: да, состояние города неидеально, но Сергей Крупин старался сделать его лучше.

– Он для города много делал. Дороги, объекты для детей. Вот парк этот тоже в основном его заслуга. Тут ведь не было ничего. Для меня не было сюрпризом, когда люди стали на защиту, это было ожидаемо, – говорит мужчина по имени Олег.

Олег работает в центральном парке, запускает аттракционы. Наш разговор слышит местная жительница Ольга, пришедшая сюда с ребенком. И тоже соглашается поговорить о Крупине.

– Мы его знаем как порядочного человека. Сам контролирует все стройки, а не сидит в кабинете. Нормальный, честный мужик, у меня с ним дети в одном классе учатся. Когда его сняли, испытали какое-то чувство несправедливости, беззакония. Обалдели, если честно.

Непонятно, как называть Сергея Крупина: бывшим мэром или действующим. 2 июля его снял с должности городской совет депутатов. Сняли с ужасным скандалом: на сессию не пускали горожан, вместо Крупина в кресло мэра посадили таксиста Белова, а когда решение было принято, Крупин и Белов устроили рукопашную из-за документов. Уволенный мэр подал в суд и выиграл его. Решение, правда, в законную силу еще не вступило, и его будут пытаться обжаловать. Случайные люди, с которыми журналист говорил на улицах, с удивительным единодушием негодуют по поводу его отставки.

– Не могу сказать, что люди как-то сплотились, но разговоры ведутся. Зачем его так подвинули? Это безобразие, – рассуждает работница музея Кронида Гоголева.

Продавец в ларьке, торгующем рыбой, объясняет: люди за Крупина потому, что он «всё делал по-людски». А еще потому, что его избирали на прямых выборах.

Этот аргумент, кажется, самый сильный, причем даже для тех, кто уволенного мэра не особо-то и любит. Другой сотрудник ларька пояснил, что в свое время голосовал против Сергея Крупина. И сегодня не выступает в поддержку мэра, а возмущается попранным мнением большинства.

Алексей – довольно молодой человек, но политикой интересуется активно, хотя еще совсем недавно эта тема среди молодежи была «немодной».

– Я своим делом занимаюсь, и хочешь не хочешь, а будешь связан с новыми законами и с политикой. Все намного хуже становится, сложней.

Предприниматели недовольны и отношением со стороны региональных властей. Например, Алексею поперек горла стоит национальный парк «Ладожский шхеры», сильно ограничивший возможности для ловли рыбы. Предъявляют претензии и к СМИ.

– По телевизору твердят про какой-то парад, про какие-то авианесущие крейсеры, про Америку, а то, что в Хабаровске происходит, умалчивают. Корреспонденты навязывают свое мнение вместо того, чтобы говорить, как оно есть, – негодует Алексей. Его коллега отмечает, что посадил бы в тюрьму всех политиков и всех журналистов.

Таксиста Белова сейчас в кабинете Крупина нет. Сортавалой управляет его заместитель Дмитрий Вельев. Он категорически отказался говорить обо всем, что хоть как-то касалось политики. Про заслуги Крупина также рассуждает с осторожностью. «Мое мнение – каждый новый глава вносит что-то свое, хочет в городе оставить что-то хорошее». Что касается Крупина, его главное достижение – активное привлечение денег на различные программы.

– Второй год подряд выигрываем республиканский конкурс по благоустройству. По программе «Комфортная среда» заняли второе место. Коммунальное хозяйство, очистная станция… Да, я понимаю, что Сергей Крупин сам по очистной станции документы не носил, но проводилась большая работа. Выиграли всероссийский конкурс по благоустройству, получили 54 миллиона, вложив сто тысяч. По дорогам тоже… Да, где-то они плохие, но ситуация выправляется.

Высказался Дмитрий Вельев и по объединению Сортавалы с Хелюля. Фактически это ключевой вопрос, из-за которого все и завертелось. Про объединение говорили давно, однако предыдущий состав городского совета не хотел принимать такое решение, и в результате совет разогнали. Новый состав тут же проголосовал за объединение, а после «сноса» Крупина исполняющий обязанности мэра этот документ подписал. Уже на следующий день Законодательное собрание Карелии приняло закон об объединении двух населенных пунктов.

Вельев не критикует решение депутатов, но полагает, что никто не представил расчетов, во что выльется этот шаг.

– Да, территории примыкают и даже потихоньку срастаются. Но что с экономикой? Больше шансов, что это будет невыгодно, – считает чиновник.

Те же претензии высказали и депутаты горсовета, распущенного по решению суда весной. Они не голосовали по вопросу объединения поселений – но не потому, что категорически возражают, а потому, что этот вопрос с депутатами даже не обсуждался.

– Мы приходим на заседание совета, проходит заседатель и раскладывает перед нами «дорожную карту» (план – Авт.) по объединению Сортавалы и Хелюля, – вспоминает руководитель инициативной группы, бывший депутат Татьяна Скромная. – И говорит, что мы за нее должны проголосовать! А мы этого даже на депутатских комиссиях не рассматривали. Как можно голосовать за или против, если нет никакой информации? И потом нам не представили никаких расчетов, никакого обоснования, а просто – «вы должны проголосовать, так надо».

В день проведения митинга, 28 июля, в сортавальскую избирательную комиссию подали заявку о регистрации инициативной группы по проведению референдума. По словам лидера карельского отделения «Справедливой России» Ройне Изюмова, хотя закон об объединении Сортавалы и Хелюля принят, у жителей еще есть время спасти ситуацию, и в первую очередь – сохранить выборность власти. Для этого нужно провести референдум, а на нем – решить, как будет выглядеть структура органов местного самоуправления.

В инициативную группу по проведению референдума вошли и беспартийные, и справедливороссы, и члены «Единой России». В этом – еще одно проявление «сортавальского феномена»: люди объединились, чтобы бороться не за конкретную партию и даже не за конкретного кандидата, а вообще – за возможность что-то решать. И это уже вопрос совсем не местечковый.

– Вот дождемся выборов, и, может быть, будем голосовать за другого мэра, – рассуждал на улице работник рыбного ларька. – Как мэра могут снять, если его выбрал народ? Кто у нас самый главный-то в стране, согласно Конституции?

Похожие слова мы спустя три часа услышали из уст бывших депутатов. «Нами движет патриотизм, вне зависимости от партийной принадлежности», – говорят члены инициативной группы. Члены инициативной группы сходятся во мнении, что народное недовольство тлело давно, а власти сами спровоцировали конфликт.

– Когда Законодательное собрание принимает закон (об объединении поселений. – Авт.) на основании документа, подписанного не пойми кем, нигде не опубликованного. Вы что, с ума сошли? Это же не пивной ларек! Мы на комиссиях сидели и решали, пять деревьев сажать или шесть. Взвешивали, смотрели, не будет ли мешать… А тут историческое решение – взяли и подмахнули. Здесь разговор о борзоте зашкаливающей, о том, что нарушается все, что можно нарушить. Что хотят, то и воротят, – говорит Александр Красильников.

– Сейчас в Сортавале не политический кризис, а кризис законности, – говорит другой активист. Активисты напоминают: на той скандальной сессии, где сняли Сергея Крупина, присутствовал прокурор. А потом решение этой сессии было отменено судом.

***

Председатель Сортавальского городского совета Владимир Головченко считает, что во всем происходящем виноват сам Сергей Крупин, не сумевший наладить нормальную работу с депутатами последнего созыва. Так, решения сессий не подписывались мэром и не публиковались, в том числе те, которые касались самых насущных городских проблем. Председатель совета уверяет, что буквально гонялся за градоначальником, чтобы тот подписал необходимые документы. Головченко даже не мог проникнуть в помещения городской администрации, пришлось отправлять бумаги почтой.

– Мы с 1 марта по сегодняшний день прошли шесть судов. Мы постоянно в судах! Полное противодействие совету, мы никак не могли с ним работать. Он не исполнял решений, не встречался с депутатами, – говорит Головченко.

Еще одна претензия в адрес Крупина – отсутствие отчета о работе за 2019 год. Сам Сергей Крупин, впрочем, утверждал, что свой отчет депутатам направил, но документ никому не был нужен. Кроме того, в судебном решении указано, что сроки отчета мэра уставом города не определены. Иными словам, Крупин имел право выступить хоть в июле, хоть в декабре.

Владимир Головченко считает, что судья, вынося решение в пользу Крупина, смешала две функции – главы администрации и главы поселения.

– Никто не отрицает, что Крупин проводил работу. Выиграл конкурс на благоустройство набережной… Он хороший управленец.

Владимир Головченко сообщил, что уже подал апелляцию на решение городского суда.

– У депутатов уже руки падают. Они говорят – неужели мы живем в стране, где не существует никаких законов? И можно вот так попирать любые законы? Ничего не подписывает, на сессии не ходит, а суд его оправдывает…

Кроме прочего, Головченко упрекнул Крупина в том, что тот самовольно поднял себе зарплату. Вообще, по мнению председателя совета, деньги – немаловажная составляющая борьбы за власть.

– Такой зарплаты, которую получает мэр, никто у нас в районе не получает, – резюмирует председатель совета.

Лидер сортавальских депутатов объяснил, почему они выступают за объединение Сортавалы и Хелюля. Дело не только в территориальной близости населенных пунктов (они постепенно срастаются, а жители поселка ежедневно ездят на работу в райцентр). И не только в экономии за счет сокращения управленческого аппарата. Головченко хочет, чтобы Сортавала делилась доходами: у столицы северного Приладожья профицитный бюджет, у всех остальных – дефицитный.

– Ситуация как в Москве, которая гораздо богаче остальной России. Я не понимаю: что, в Сортавале одни люди, а везде – другие? Хотим, чтобы район получал возможности для развития, а не только один город, – говорит Головченко.

Он также подчеркнул, что против прямых выборов мэра, поскольку они дают шанс прийти к власти непрофессионалам.

– Ленин говорил, что любая кухарка может управлять государством. Я с этим не согласен, – сказал председатель совета, посадившего таксиста в кресло мэра.

Журналист «ПТЗ говорит» спросил Владимира Головченко, чем тот объясняет такую популярность уволенного градоначальника. Тот сказал, что Крупин действительно много работал, но не забывал и о пиаре.

За два дня работы в Сортавале журналисты несколько раз слышали словосочетание «мини-Хабаровск». Руководитель музея Кронида Гоголева полагает, что тренд действительно существует.

– Это усталость людей. Желание, чтобы нас услышали, чтобы нас не считали послушной бессловесной массой, – говорит Мария Гоголева.

Однако сравнение с Хабаровском не все считали корректным. Во-первых, Сергей Крупин не является фигурантом уголовных дел. Во-вторых, горожан всячески призывали не выходить на несанкционированные акции. Санкционированная акция была проведена 28 июля. Незадолго до этого региональные власти установили для массовых мероприятий лимит по количеству участников – 20 человек. Организаторы выставили ограждения, чтобы можно было контролировать численность. Но горожане не стали заходить в «загон», а остались зрителями. Зрителей этих набралось несколько сотен.

– Хочется, чтобы люди понимали: не все зависит от кучки депутатов. Надо бороться за свои права, голосовать, выбирать руководителей, – считает актриса Вера Дмитриева.

Встреча с горожанами получилась небольшая, менее часа. Из колонок звучала песня «Перемен» группы «Кино».

Местный житель, издатель альманаха «Сердоболь» Виталий Рыстов громко возмущался тем, что акция была политической, а еще тем, что ему не дали выступить. Спустя несколько минут он вместе со своим другом пристал к журналистам: обвинял корреспондентов в том, что те в своих материалах искажают действительность. Его приятель – работник музея – даже пытался угрожать работникам СМИ и требовал, чтобы они немедленно покинули Сортавалу. А дальше произошло нечто удивительное: за журналистов заступились горожане, которые отогнали буянов. Такого на нашей памяти не было ни разу. Наверное, люди так воодушевились борьбой за свои права, что теперь готовы отстаивать и чужие.