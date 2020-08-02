02 августа 2020, 17:46
Общество

Глава Костомукши Анна Бендикова возглавит МФЦ Карелии

Прежний руководитель МФЦ Юлия Мизинкова с 3 августа займет должность замминистра транспорта Карелии

В понедельник, 3 августа, директор МФЦ Карелии Юлия Мизинкова приступит к работе в новой должности замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

На ее место придет нынешний мэр Костомукши Анна Бендикова, правда приступит к работе она не ранее сентября: до этого должны состояться ряд процедурных моментов в Костомукше и отпуск мэра города горняков.

Напомним, Анна Бендикова стала мэром Костомукши в октябре 2016 года, городской совет тайным голосованием единогласно проголосовал за ее кандидатуру.

Юлия Мизинкова в 2017 году из отдела экологии мэрии перешла в коммунальную сферу и до марта 2020 года трудилась в должности вице-мэра Петрозаводска, руководя комитетом ЖКХ. После увольнения по собственному желанию она возглавила должность руководителя МФЦ Карелии.

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Метки: 
кадровые перестановки
Карелия
Костомукша
мфц
МФЦ Карелии
Анна Бендикова
Юлия Мизинкова
Петрозаводск