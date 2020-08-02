Инвалид I группы госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19

О новых случаях заболевания коронавирусом 2 августа сообщает Межрайонная больница в Костомукше. Эта двое заболевших, один из них в тяжелом состоянии.

«Сегодня выявлено 2 случая коронавирусной инфекции у жителей Костомукши.

Мужчина 63 лет, инвалид 1 группы, по данным компьютерной томографии - ковидная пневмония, состояние тяжелое, госпитализирован в инфекционное отделение.

Мужчина 54-х лет, обследован по поводу ОРВИ, в мазке выявлена РНК коронавируса. Течение заболевания легкое. Лечение амбулаторное»,

- сообщает больница.

Напомним, сегодня в Карелии зафиксировано 18 новых случаев коронавируса, один человек скончался.