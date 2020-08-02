02 августа 2020, 15:39
Инвалид I группы госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19
Два новых случая коронавируса выявлено сегодня на севере Карелии
О новых случаях заболевания коронавирусом 2 августа сообщает Межрайонная больница в Костомукше. Эта двое заболевших, один из них в тяжелом состоянии.
«Сегодня выявлено 2 случая коронавирусной инфекции у жителей Костомукши.
Мужчина 63 лет, инвалид 1 группы, по данным компьютерной томографии - ковидная пневмония, состояние тяжелое, госпитализирован в инфекционное отделение.
Мужчина 54-х лет, обследован по поводу ОРВИ, в мазке выявлена РНК коронавируса. Течение заболевания легкое. Лечение амбулаторное»,
- сообщает больница.
Напомним, сегодня в Карелии зафиксировано 18 новых случаев коронавируса, один человек скончался.