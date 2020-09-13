Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

До конца года мобильная связь в России может подорожать на 5-7 процентов. Такой прогноз дали эксперты в беседе с «Известиями».

Так, один из аналитиков Mobile Research Group рассказал, что с 2014 года цены на услуги связи в среднем растут на 15 процентов в год. По его оценке, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020 года цены могут повысить еще примерно на 7 процентов. По его предположению, уже осенью операторы связи предложат новые тарифы.

В Telecom Daily возможный рост цен на мобильную связь оценивают примерно в 5 процентов, за год же рост цен составит 12-15 процентов. Аналитик «Финам» предположил, что повышение цен на услуги связи для клиентов в основном пройдет незамеченным. Эксперт считает, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.

Аналитик iKS-Consulting считает, что осенью операторы выпустят новые линейки тарифных планов и скорректируют архивные. Например, изменят условия, уберут или скорректируют опции. По его словам, этот процесс можно уже наблюдать в случае с изменениями условий тарифов с безлимитным интернетом.

В ФАС изданию пояснили, что в начале года операторы уже подняли цены на услуги связи на 10-12% для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка составило в районе от 1,5 до 2,2 процента. В управлении сочли такой рост экономически обоснованным, при этом оснований для большего роста тарифов сейчас ведомство не усматривает.