Дополнительные миллиарды выделены на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку вакцины от гриппа. 4,1 миллиард рублей будут выделены из резервного фонда правительства, пишут Известия».

Это дополнительные средства к заложенным в бюджете 22,5 миллиардам. На них приобретут еще более 15,5 миллионов доз вакцины.

«Выделить Минздраву России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4100 млн рублей на осуществление закупки вакцин для профилактики гриппа, имея в виду закупку 8 048 706 доз трехвалентной вакцины и 7 500 000 доз квадривалентной вакцины».

Напомним, в Карелии прививочная кампания против гриппа стартовала 10 сентября. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках. В Петрозаводске также можно пройти вакцинацию в мобильных пунктах около крупных торговых центров. В частности, до 19 сентября на улице Мелентьевой у торгового центра «Главный».