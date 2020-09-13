Отцовский капитал предложили ввести в одном из регионов России

Наряду с материнским капиталом в одном из регионов страны может появиться отцовский. Такую меру поддержки многодетных родителей предложили в Ульяновской области. Об инициативе сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Сергея Морозова.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», - считает губернатор.

Отцовский капитал может стать частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион». Также Морозов заявил о необходимости меры поддержки для женщин старше 35 лет.