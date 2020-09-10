Вакцинация против гриппа началась в Карелии

Сегодня в Карелии стартовала прививочная кампания. Сделать бесплатную прививку против вирусов сезонного гриппа можно в поликлиниках.

В Петрозаводске также можно пройти вакцинацию в мобильных пунктах около крупных торговых центров.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети, 10 сентября с 12 часов до 18 часов специалисты городской поликлиники №3 будут вакцинировать всех желающих в передвижном прививочном пункте у торгового центра «Главный». На улице Мелентьевой можно будет сделать прививку до 19 сентября. В дальнейшем можно будет привиться у торговых центров в других районах города.