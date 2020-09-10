Коронавирус выявлен в 16 домах Петрозаводска

Согласно данным карты распространения коронавируса в Карелии за прошедшие сутки выявлено 16 домов, где проживают новые больные. Как и ранее, большинство домов из них те, где очаг ранее регистрировался.

Таких адресов одиннадцать: пр. Октябрьский, 30; ул. Вольная; пр. Ленина, 26; ул. М. Горького, 3; ул. Володарского, 44; наб. Ла-Рошель, 17; пр. Лесной, 29; пер. Попова, 7; пр. Комсомольский, 21; ул. Питкярантская, 30 и ул. Водников, 24.

Также в пяти домах коронавирус выявлен впервые: пр. Первомайский, 42; ул. Володарского, 45А; ул. Мерецкова, 22; ул. Ригачина, 46А и ул. Ключевая, 6, корпус 1.



За прошедшие сутки в Петрозаводске заболело 20 человек. Всего в столице Карелии коронавирус диагностирован у 1806 человек.