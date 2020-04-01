Парфенчиков в прямом эфире «ВКонтакте» ответит на вопросы по карантину

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о том, что проведет прямую линию, чтобы ответить на все вопросы жителей республики.

Прямой эфир пройдет на странице губернатора во «ВКонтакте» 2 апреля. Начало - в 12 часов.

Как рассказала пресс-секретарь Парфенчикова Марина Кабатюк, свои вопросы жители Карелии смогут оставить в комментариях во время эфира в режиме онлайн.

Напомним, с сегодняшнего дня в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома без веской причины. Разрешается ходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома, ездить на работу или к нуждающимся в помощи родственникам. Алкоголь с этого дня продают во временной промежуток с 10 до 14 часов.