Нарушение прав петрозаводского школьника устранено прокуратурой

Прокуратура Петрозаводска выявила ребенка, который на протяжении нескольких лет не имел законного представителя. Школьник передан официальному опекуну, сообщает сайт карельского надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок проживал с тетей, а его мать находилась за пределами Петрозаводска и изредка навещала своего сына. Она неоднократно проходила лечение в психоневрологическом диспансере, поэтому не могла выполнять свои родительские обязанности надлежащим образом.

При этом школа, в которой все это время обучался ребенок, до декабря 2019 года не уведомляла орган опеки о сложившейся ситуации. Соответственно, не имея законного представителя, несовершеннолетний не мог реализовывать свои права на перемещение, получение социальных выплат.

Надзорный орган вынес руководителю образовательной организации представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Кроме того, Петрозаводский городской суд по иску органа опеки и попечительства, с учетом мнения участвующего в рассмотрении гражданского дела прокурора, ограничил мать в родительских правах. В настоящее время ребенок официально передан под опеку тети.