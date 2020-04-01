01 апреля 2020, 10:13
Карельских врачей и медсестер поддержали мороженым в период пандемии
Сотрудники фабрики мороженого сказали сладкое спасибо работникам сферы здравоохранения, вручив им более тысячи эскимо
Карельским врачам и медсестрам сказали сладкое спасибо, подарив мороженое. О доброй акции рассказали корреспонденты «ГТРК Карелия».
Фабрика мороженого в Петрозаводске остановила производство, а сотрудники почти в полном составе отдыхают. Они подхватили начатую коллегами эстафету добра и благодарности медицинским работникам, которые в эти дни выполняют свой профессиональный долг – это врачи, медсестры и санитары БСМП, станции скорой медицинской помощи и травматологического отделения.
В знак благодарности они передали специалистам сферы здравоохранения более тысячи эскимо.