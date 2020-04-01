Карельских врачей и медсестер поддержали мороженым в период пандемии

Карельским врачам и медсестрам сказали сладкое спасибо, подарив мороженое. О доброй акции рассказали корреспонденты «ГТРК Карелия».

Фабрика мороженого в Петрозаводске остановила производство, а сотрудники почти в полном составе отдыхают. Они подхватили начатую коллегами эстафету добра и благодарности медицинским работникам, которые в эти дни выполняют свой профессиональный долг – это врачи, медсестры и санитары БСМП, станции скорой медицинской помощи и травматологического отделения.

В знак благодарности они передали специалистам сферы здравоохранения более тысячи эскимо.