01 апреля 2020, 10:13
Общество

Карельских врачей и медсестер поддержали мороженым в период пандемии

Сотрудники фабрики мороженого сказали сладкое спасибо работникам сферы здравоохранения, вручив им более тысячи эскимо

Карельским врачам и медсестрам сказали сладкое спасибо, подарив мороженое. О доброй акции рассказали корреспонденты «ГТРК Карелия».

Фабрика мороженого в Петрозаводске остановила производство, а сотрудники почти в полном составе отдыхают. Они подхватили начатую коллегами эстафету добра и благодарности медицинским работникам, которые в эти дни выполняют свой профессиональный долг – это врачи, медсестры и санитары БСМП, станции скорой медицинской помощи и травматологического отделения.

В знак благодарности они передали специалистам сферы здравоохранения более тысячи эскимо.

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Метки: 
мороженое
новости Карелии
эскимо
врачи
здравоохранение
БСМП