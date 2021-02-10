Два мужчины и женщина скончались от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три смерти, причиной которых стало заражение коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1932 года рождения, житель деревни Ряймяля 1959 года рождения и жительница Петрозаводска 1934 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки в республике Covid-19 подтвержден у 177 человек. Из этого числа заболевших - 168 человек, из них 31 имеет симптомы средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 211 человек. Фото vgudok.com