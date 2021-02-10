Ученый-иммунолог отрицает риск смерти из-за вакцины от коронавируса

Специалист группы иммунологии КарНЦ Алексей Чуров уверен, что вакцина «Спутник-V» не может привести к смерти пациента. Об этом карельский ученый сказал порталу «Петрозаводск говорит», комментируя гибель жителя Кеми Александра Б. Мужчина скончался от пневмонии через неделю после того, как получил прививку от коронавируса.

В местных пабликах данные факты связали воедино. Вакцина «Спутник V» с самого начала вызывала дискуссии из-за того, в какой спешке ее разрабатывали. А в Норвегии после получения вакцины Pfizer, тоже разработанной от коронавируса, умерли 23 человека.

Тем не менее ученый-иммунолог объяснил, что сам по себе препарат не мог послужить причиной смерти пациента. В нем нет коронавируса, есть лишь обрывки его гена, нанизанные на другой вирус – аденовирус.

– Функция аденовируса – передать часть генетического материала коронавируса в клетки человека. Аденовирусы выбраны не случайно: они очень хорошо изучены и давно применяются в генной инженерии при создании различных вакцин. По задумке разработчиков, такой вирусный вектор может лишь один раз инфицировать клетки и не способен размножаться в организме человека, что делает вакцину достаточно безопасной, – отметил Алексей Чуров.

Тем не менее после вакцинации пациент должен соблюдать определенный режим, и именно это могло стать причиной трагедии в Кеми. Подробнее – в нашем материале. // Фото: pixabay.com/ru