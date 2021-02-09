Мог ли житель Кеми умереть от вакцины? Комментарий ученого-иммунолога

Текст: Георгий Чентемиров

В одной из семей на севере Карелии, в Кеми, произошла трагедия. Александр Б. – не старый и, как говорят, абсолютно здоровый мужчина – скончался от пневмонии. Жалко и Александра, и его близких, однако этот случай никогда бы не попал на страницы СМИ, если бы не одно важное обстоятельство: за несколько дней до смерти мужчина получил прививку от коронавируса.

В местных пабликах данные факты совершенно ожидаемо связали воедино. Вакцина «Спутник V» с самого начала вызывала дискуссии из-за того, в какой спешке ее разрабатывали. Да и прочие препараты, созданные для борьбы с эпидемией, уже засветились в скандалах. Так, в Норвегии после получения вакцины Pfizer умерли 23 человека. Поэтому в гибели Александра Б. некоторые пользователи соцсети закономерно обвинили именно новый препарат.

«Соболезнования родным. Вот и делай прививку. Становиться страшно за своих родных»,

– написала кемлянка в одном из местных пабликов.

Однако важно понимать один существенный нюанс: «после» далеко не всегда равносильно «из-за». На недавней пресс-конференции, посвященной вакцинации, и.о. министра здравоохранения объясняла, что введение препарата может совпасть с инкубационным периодом – и человек может заболеть после, но не по причине вакцинации.

Кроме того, врачи дают конкретные рекомендации пациентам, получившим вакцину: избегать лишних контактов, стараться вести спокойный образ жизни и не подвергать свой организм стрессу. Как стало известно порталу «Петрозаводск говорит», в случае с Александром Б. последний пункт мог оказаться решающим. По информации надежного источника, который пожелал сохранить анонимность, кемлянин вскоре после прививки пошел париться в бане, а затем подвергся переохлаждению. Через три дня он обратился за медицинской помощью…

Минздрав Карелии заявил, что специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, а также подтвердил факт переохлаждения. «Проводятся уточняющие вирусологические исследования», - заявили в ведомстве.

Можно было бы предположить, что министерство просто хочет успокоить население. Поэтому портал «ПТЗ говорит» обратился за комментарием в независимую и компетентную структуру – Карельский научный центр РАН. Мы попросили ответить на следующий вопрос: способна ли вакцина, в принципе, спровоцировать пневмонию?

Для начала попробуем «простым языком» объяснить, что из себя представляет вакцина. Самое главное: в ней нет коронавируса, есть лишь обрывки его гена, нанизанные на другой вирус – аденовирус – и нужные, чтобы «натаскать» иммунную систему на врага.

– Функция аденовируса – передать часть генетического материала коронавируса в клетки человека. Для этого аденовирус был модифицирован таким образом, что его природные патогенные составляющие убраны из генетического материала, тогда как был добавлен генетический материал коронавируса SARS-Cov2, против которого и предназначена вакцина.

Аденовирусы выбраны не случайно: они относятся к ОРВИ вирусам, которые поражают верхние дыхательные пути. Аденовирусы, как правило, вызывают легкие формы ОРВИ. Они очень хорошо изучены и давно применяются в генной инженерии при создании различных вакцин. По задумке разработчиков, такой вирусный вектор может лишь один раз инфицировать клетки и не способен размножаться в организме человека, что делает вакцину достаточно безопасной, – пояснил специалист группы иммунологии КарНЦ Алексей Чуров

При всех плюсах вакцин на основе аденовирусов, у них есть и недостатки. Во-первых, аденовирусы являются частыми «виновниками» ОРВИ, которыми мы болеем в течение всей жизни, поэтому к ним может существовать иммунитет. Во-вторых, аденовирусы могут сами вызывать воспалительные реакции. Именно их в народе и называют «побочным эффектом»: после вакцинации многие испытывали недомогание, во многом похожее на симптомы гриппа.

– Учитывая, что третья фаза контрольных испытаний по оценке Sputnik V еще не завершена, дать более точную оценку безопасности вакцины довольно сложно. Промежуточные данные о III фазе контрольных испытаний недавно были опубликованы в авторитетном журнале Lancet . Согласно первым результатам, вакцина была протестирована у 16,5 тысячи добровольцев. Серьезные побочные эффекты после вакцинации наблюдались только у 0,3% добровольцев. При этом ни один из них не был признан связанным с вакцинацией, что было подтверждено независимым мониторингом данных.

Тем не менее, надо понимать, что у человека могут возникнуть тяжелые поствакцинальные осложнения вплоть до летального исхода, если были нарушены требования безопасности, не учтены противопоказания,

– отметил Алексей Чуров.

Портал «Петрозаводск говорит» рассчитывает, что обстоятельства смерти Александра Б. будут тщательно изучены и по возможности обнародованы. Также мы напоминаем, что решение о вакцинации, как и любом медицинском вмешательстве, каждый человек принимает самостоятельно и добровольно. // Фото: pixabay.com/ru