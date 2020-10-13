«Жар и слабость». Как медики Карелии переносят вакцину от коронавируса

Текст: Георгий Чентемиров

В Карелии уже несколько медиков получили новую вакцину от коронавируса. Препарат, получивший гордое название «Спутник V», был зарегистрирован министерством здравоохранения России 11 августа. Но лишь в конце лета началась третья фаза клинических испытаний лекарства. В них принимают участие добровольцы. Однако, как выяснил «ПТЗ говорит», карельские медики в их число не входят, а препарат получают для защиты от вируса.

Первая в мире вакцина от ковида переносится относительно тяжело. Как стало известно нашему журналисту, у половины привитых наблюдается заметная побочная реакция. Она, впрочем, полностью укладывается в «норматив», описанный в инструкции к препарату: жар, слабость, головная боль, ломота – по сути, симптомы гриппа. Кто-то чувствовал недомогание лишь пару часов, кто-то - целые сутки. Это максимум: уже через день после прививки все неприятные симптомы отступали. Наконец, некоторые пациенты отделались лишь небольшим покраснением на месте укола.

Медики, решившиеся на вакцинацию, были извещены о возможных рисках.

– Все знали, что вакцина не прошла третий этап испытаний, это широко обсуждалось. Предупреждены и о побочных эффектах. За месяц до вакцинации оформляли на нее добровольное согласие, перед процедурой был осмотр терапевта, и мы также оформляли добровольное согласие на медицинское вмешательство,

– рассказала одна из привитых.

Как сообщалось ранее, в Карелию поступило 42 дозы вакцины. Она двухкомпонентная, поэтому этих доз хватит на 21 человека. Однако правительство региона заключило с Минздравом России соглашение на поставку 532 вакцин до конца года. Все эти вакцины пока предназначены только медикам, причём прививки делаются исключительно добровольно.

– Вначале планировалось, что прививать будут также педагогов и социальных работников. Но пока объёмов не хватает, и начать решили с медиков - они подвергаются самому большому риску заражения, – сообщила замначальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Ирина Ховченина.

Это любопытно, потому что в Москве прививают чуть ли не всех желающих. Так, вакцину получил журналист Алексей Пивоваров, снявший большой фильм о препарате и спорах вокруг него. Почему такая дискриминация в Карелии? Почему у нас колют лишь медиков?

- У меня нет такой информации, что в Москве прививают всех направо и налево. Что касается соседних регионов, то, вообще, вот этой первой партией должны прививаться только медработники, – ответила Ирина Ховченина.

Еще один интересный вопрос – это статус людей, получающих вакцину. Как сказано на сайте разработавшего ее института им. Гамалеи, препарат прошел две стадии исследований и сейчас проходит третью. В ней участвуют сорок тысяч волонтеров. Их, кстати, страхуют. Так, минимальная выплата за ухудшение здоровья, не приведшее к инвалидности, – 300 тысяч рублей.

Но карельские врачи, которым дают вакцину, участниками испытаний не являются!

– У нас не идёт речь о проведении каких-либо клинических испытаний. Испытания уже проведены, препарат зарегистрирован,

– ответили в Минздраве Карелии.

- А как же третья фаза? Она вроде бы ещё не завершена...

- О фазах клинических испытаний - это не наша компетенция, мы об этом говорить не можем. Однако, если бы испытания проводились, есть специальный порядок. Люди должны были бы писать соглашение о том, что они готовы их проходить. Имелись бы соответствующие документы. Это все должно проходить в рамках законодательства. Но Карелия никогда клиническими испытаниями не занималась, региональные министерства здравоохранения в это не погружаются, мы работаем только с зарегистрированными препаратами, разрешёнными к применению, – пояснила специалист.

То, что клинические испытания – «не наша компетенция», корреспондент «ПТЗ говорит» узнал еще до визита в Минздрав. Так, одна из сотрудниц карельского Росздравнадзора заявила в беседе с журналистом, что о третьей фазе испытания вакцины узнала лишь от него. Грустно.

– В инструкции на эту вакцину сказано, что регистрация была сделана в чрезвычайной ситуации, чтобы оказать помощь гражданам, предотвратить распространение инфекции.

Главный санитарный врач России Анна Попова сказала, что в реализацию пойдёт только абсолютно безопасная и эффективная вакцина. Нам дан в применение зарегистрированный препарат, который запущен в оборот в соответствии с законодательными документами,

– подчеркивают в Минздраве.

Иными словами: вакцина безопасная, но еще испытывается. Что же, логично!

Впрочем, за состоянием привитых медиков пристально следят. Если у пациента возникает неблагоприятная побочная реакция, пациент должен об этом сообщить своему лечащему врачу или ответственному лицу – например, фармакологу. Как нам стало известно, коллег, получивших новую вакцину, опрашивали коллеги, а сами они должны были заполнить специальный опросник Росздравнадзора.

Вакцину, согласно инструкции, могут давать лицам от 18 до 60 лет. Возрастные ограничения есть у любого препарата. Вполне возможно, что потом эти границы расширят. Несмотря на возможные риски и незавершенный цикл клинических испытаний, желающих привиться в Карелии больше, чем запланированных доз. По информации Минздрава, получить препарат захотели более тысячи работников здравоохранения: медсестры, водители скорой помощи, санитары, врачи. В массовое обращение «Спутник V» должен поступить в начале 2021 года. /Фото: pixabay.com/ru