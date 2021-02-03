Вакцину всем! Власти Карелии рассказали, как привиться от коронавируса

В Карелии наконец-то разворачивается масштабная вакцинация от коронавируса. На данный момент оба компонента препарата получили 548 человек – это включая врачей, которых прививали еще осенью. Сейчас в Карелии уже имеется более 16 тысяч доз вакцины «Спутник-V», в течение февраля должны поступить еще почти 20 тысяч доз, и со временем, как надеются чиновники, препарата будут поставлять все больше и больше.

Об этом 3 февраля рассказал карельский вице-премьер по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков. Он отметил, что буквально на днях в авторитетном медицинском журнале «Lancet» были опубликованы результаты последней, третьей фазы испытаний «Спутник-V» – хотя зарегистрировали ее еще в августе.

– Вопросов было крайне много. По всему миру обсуждалось: торопимся, не торопимся… В итоге эта вакцина – одна из трех, которые дают иммунитет свыше 90 процентов. А процент осложнений – минимальный,

– сказал Корсаков.

Вакцину получает и транспортирует государственное предприятие «Карелфарм». Предприятие закупило холодильное оборудование для хранения, имеется рефрижератор для перевозки. Всего Карелия может одномоментно принять 35 тысяч доз. Если препарата будет больше, власти могут использовать мощности Станции переливания крови.

Сейчас в Карелии 24 пункта для вакцинации. Они расположены на базе всех районных больниц, поликлиник Петрозаводска, а также Клинической больницы РЖД в Петрозаводске и Кеми, на Кондопожском ЦБК. И.о. министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен сообщила, что сейчас в Петрозаводске хотят открыть еще два пункта: в ПетрГУ и в торговом центре «Лотос Плаза». Разумеется, это потребует особой подготовки: прививку не будут ставить, что называется, «в холле» – пациента нужно осмотреть, он должен заполнить определенные документы, а после процедуры за ним еще нужно полчаса наблюдать. Тем не менее, техническая возможность организоваться вакцинацию в этих точках есть.

Кроме того, по республике будут курсировать 9 мобильных прививочных пунктов. А жителей отдалённых деревень и поселков будут доставлять до места прививки и затем везти обратно.

Ольга Руотцелайнен сказала, что самый простой способ получить вакцину – записаться через портал государственных услуг. Журналист «Карельской Губернии» Илона Радкевич возразила: по ее словам, ни один сотрудник редакции не смог записаться через сайт. А вот сделать это по телефону, дозвонившись до поликлиники, оказалось куда реальнее. Чиновники обещали разобраться.

Важный нюанс: если человек все же смог пробиться через «косяки» портала госуслуг, он может сам выбрать место вакцинации. Иными словами, необязательно идти за прививкой в поликлинику, к которой ты приписан, препарат можно получить даже в другом городе. Удобно.

По словам и.о. министра здравоохранения, из людей, которые хотели бы привиться, но еще не смогли этого сделать, формируется так называемый лист ожидания. Сейчас в нем более пятисот жителей Карелии. Ольга Руотцелайнен обещает, что с этими гражданами свяжутся в ближайшее время.

Игорь Корсаков ответил на самые распространенные вопросы относительно новой вакцины. Так, он заявил, что гражданам не надо предварительно делать ПЦР-тест. Исключение – если человек имеет признаки простуды или недавно находился в контакте с заболевшими, но в этом случае вакцинацию лучше просто отложить. Не делают прививку и детям. А вот для лиц с ВИЧ, с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями ограничений нет.

Граждане интересовались, надо ли (или можно ли) прививаться, если человек недавно переболел ковидом. Ответ отрицательный: болезнь дает иммунитет, вакцину имеет смысл делать лишь спустя полгода. От себя добавим: вообще говоря, известны случаи повторного заражения коронавирусом, а у некоторых переболевших не обнаруживалось антител.

Журналисты спросили, были ли в Карелии случаи заболевания коронавирусом после прививки. Таких случаев было 26. Правда, как отметила Руотцелайнен, у подавляющего большинства коронавирус выявили между двумя фазами прививки; очевидно, введение вакцины совпало с инкубационным периодом. Лишь пятеро заболели после второй фазы – но ведь иммунитет вырабатывается не моментально. Специалисты подчеркивают: заболеть ковидом из-за самой вакцины невозможно – в препарате нет «целого» вируса, лишь «обрывки» его генетического кода.

Журналист «ПТЗ говорит» напомнил, что совсем недавно в Карелию приезжала большая делегация федеральных чиновников, в которую вошел и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мы спросили Игоря Корсакова, не спрашивал ли он у вышестоящего коллеги, почему настоящая вакцинация в республике началась так поздно. Когда в Москве прививки ставились всем желающим, в нашем регионе количество доз исчислялось десятками. И это – вина федерального центра, который просто не давал препарат регионам.

Игорь Корсаков предположил, что нужного числа вакцин к тому моменту просто не успели произвести. Зато он заверил, что республика подготовилась к приему препарата, и теперь вакцинируется ударными темпами. И как человек, сам перенесший коронавирус, вице-премьер рекомендовал гражданам прививкой не пренебрегать. // Фото: pixabay.com/ru