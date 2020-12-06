Карелия пролетает мимо вакцинации – как и другие регионы

На прошлой неделе Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации от коронавируса. По словам президента, в стране уже произведено два миллиона доз препарата, и это позволяет развернуть настоящую борьбу с эпидемией. Федеральные чиновники, разумеется, взяли под козырек, и в Москве прививать граждан начали уже на минувшей неделе. Однако в регионах, и, в частности, в Карелии, даже не знают, когда прививки к ним поступят.

Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил вице-премьер Игорь Корсаков. Мы интересовались у него, когда в Карелии начнется обещанная Путиным вакцинация. Выяснилось, что федеральный центр, откуда и должны прислать препарат, держит местных чиновников в полном неведении.

– Мы рассчитываем получить информацию на следующей неделе. На сегодняшний день мы не знаем, сколько нам поставят. Мы доложили информацию о готовности республики к началу иммунизации. Мы ждем квоту, чтобы получить вакцину. Про объем я не скажу, вакцины будут распределять в зависимости от эпидемической обстановки и количества населения. По крайней мере, я так думаю, это было бы логично, – сказал вице-премьер.

На сегодняшний момент чиновники точно знают только про одну партию из пятисот доз. Квоту выделили несколько месяцев назад. Причем из этой партии до региона дошли лишь 42 дозы – это те самые вакцины, которыми прививали медиков. Еще 200 доз доставят 9 декабря, а позже – оставшиеся 290 препаратов, и дата поставки еще не определена.

Между тем, в Карелии ежедневно выявляют порядка пятисот новых случаев коронавируса. А чтобы сформировать коллективный иммунитет, надо привить 60-70 процентов населения.

– Пятьсот вакцин – это, конечно, мало, – констатирует Игорь Корсаков. – С учетом эпидемической обстановки и с учетом того, что половина населения Карелии живет в Петрозаводске, мы будем эти вакцины использовать в карельской столице. И начнем с медработников, прежде всего – амбулаторного звена. Они сейчас находятся на передовой.

Игорь Корсаков не смог ответить на вопрос, почему Карелия находится в столь ущемленном положении (по крайней мере, по сравнению с Москвой).

– Я говорил с коллегами из других регионов – у многих такое количество вакцин, как у нас. 500-600 штук. Мы все равны перед федеральным центром,

– говорит Корсаков.

Как сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, вакцинация в регионах начнется в конце следующей недели (то есть, очевидно, после первой декады декабря). Однако к этому моменту неплохо понимать хотя бы объемы лекарства, которые нам поступят. «Спутник-V» – препарат, который требует особых условий хранения и перевозки, а значит, и особой инфраструктуры.

– Вакцина непростая, ее хранят при температуре -18. При таком же температурном режиме хранится и транспортируется плазма. Понятно, что вместе их держать нельзя, но мы будем использовать мощности нашего Центра переливания крови: у них есть нужное оборудование, и у них отработана процедура доставки по республике, – рассказал Игорь Корсаков.

Корреспондент «ПТЗ говорит» спросил: кого в Карелии начнут прививать в первую очередь, если препарат все же поступит в регион. В Москве начали с учителей; мы пойдем по тому же сценарию?

– Исходя из того, что сейчас многие школьники переведены на дистанционное обучение, мы склоняемся к мысли, что в первую очередь надо привить медицинских работников амбулаторного звена. Но и педагогов тоже, – ответил вице-премьер.

Игорь Корсаков уверяет, что вакцинирование будет исключительно добровольным.

– Немало людей говорят, что они пока еще не хотят прививаться – они хотят посмотреть, как препарат действует на других. Тем не менее, спрос на вакцину высокий. Лучше получить иммунитет таким путем, а не через болезнь,

– говорит чиновник.

Это далеко не первый случай, когда громкие заявления федеральных чиновников доходят до регионов лишь в виде слабого эха. Так, в ноябре министр здравоохранения России сказал, что пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечат поликлиники, к которым они прикреплены. Это обещание недальновидно продублировал и глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Пациентам с легким течением коронавируса или с подозрением на COVID-19, которые лечатся амбулаторно, больше не нужно будет обращаться в аптеки. Назначенные препараты на дом бесплатно им принесет врач или доставят волонтеры, – сообщал губернатор в конце ноября.

В итоге выяснилось, что выделенных Москвой 23 миллионов рублей категорически не хватает на то, чтобы обеспечить бесплатными лекарствами всех пациентов. Поступившие в поликлиники медикаменты оказались каплей в море. В лечебные учреждения на месяц выдали такое количество противовирусных препаратов, которого, по совести говоря, и на рабочий день не хватит. Сейчас республиканские власти готовят заявку на 35 миллионов, но есть опасение, что с такими темпами заболеваемости и этих вливаний пациенты не заметят.

Похоже, коронавирус открыл российским чиновникам ужасную правду: мало дать популистское поручение, нужно еще и обеспечить возможность его исполнения. А это гораздо труднее. // Фото: pixabay.com/ru