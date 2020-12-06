Три группы в детсадах на севере Карелии закрывают из-за ОРВИ

С понедельника, 7 декабря, в Костомукше будет приостановлена деятельность групп в двух детских садиках. Речь идет о дошкольных учреждениях «Кораблик» и «Золотой ключик». Причина в превышении эпидпорога по ОРВИ.

«Приостанавливается деятельность группы № 8 детского сада «Кораблик» и групп № 9 и № 10 д/с «Золотой ключик» в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди воспитанников и педагогов»,

- сообщается на официальной странице органов местного самоуправления Костомукши.

Городские власти просят родителей соблюдать масочный режим и другие ограничительные меры. (фото topspb.tv)