Открыта автомобильная ледовая переправа через реку Кемь

2 февраля была открыта официальная транспортная ледовая переправа через реку Кемь, которая соединила поселок Панозеро с большой землей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Общая длина ледовой дороги составила 200 метров. По ней смогут ездить автомобили весом не более 4 тонн со скоростью не более 20 км/ч. Проезд возможен только в светлое время суток. При этом пассажиры должны быть высажены из транспорта. Движение осуществляется в однополосном режиме.

В МЧС напомнили, что выезд на лед водоемов возможен только на тех переправах, которые прошли техническое освидетельствование в ГИМС. При выезде на лед автомобилистам стоит быть предельно внимательными и строго соблюдать правила безопасности.