За сутки в Карелии коронавирус подтвержден у 41 ребенка

В Карелии за прошедшие сутки возросло общее количество заболевших коронавирусом детей. Это следует из данных, опубликованных на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова «ВКонтакте».

По состоянию на утро 3 февраля, за весь период пандемии в республике заболели 3460 детей. 2 февраля сообщалось о 3419 заболевших детях. Таким образом, прирост составил 41 человек.

За все время пандемии в республике Covid-19 подтвердился у 36 824 человек. Умерли 237 пациентов. Это люди, у которых в качестве первоначальной причины смерти указан Covid-19. Фото liter.kz