Волонтеры в Петрозаводске трудятся в круглосуточном режиме

Молодые люди, набранные на чатах в соцсетях, представители молодежного Совета при Петросовете, предприниматели, оставшиеся на данный момент без работы – все видят в своей волонтерской миссии высокий гражданский смысл

Уже прошел серьезный срок работы волонтерского движения, и мы приехали в волонтерский центр при местном отделении партии «Единая Россия» узнать их первые итоги. Общее количество волонтеров около 100 человек. Они экипированы масками, перчатками, всеми необходимыми обеззараживающими средствами. Им помогает с транспортом городская администрация.

«Эти молодые люди очень активны, они не то чтобы работают бесплатно, но у них это становится… если уместно так сказать, становится модным»,

- сказал депутат Петросовета Андрей Ушаков

Обратиться к волонтерам может любой гражданин без ограничения возраста и заказать лекарства по рецепту (который можно сфотографировать и переслать волонтерам). Звонки принимают круглосуточно. Если вам нужна помощь, то необходимо позвонить по телефону 8-814-2-767-454 в рабочее время или по телефону 8-921-468-00-03 в нерабочее.