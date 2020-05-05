В Карелии стартовал фотопроект «75 правил жизни победителей»

В карельской столице в преддверии 75-летия Великой Победы стартовал всероссийский фотопроект «75 правил жизни победителей», организованный Общероссийским народным фронтом совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр». Уже сейчас в микрорайонах Петрозаводска установили конструкции, на которых размещены фотографии ветеранов.

В фотопроекте «75 правил жизни победителей» приняли участие более сотни фотографов. Среди них Юлия Отрощенко, Валерия Пирушкина, Матвей Нохрин, Алексей Лобур, Андрей Бондаренко, Вадим Ветров, Людмила Гальчук, Андрей Егоров и многие другие.

"В рамках акции ОНФ «75 правил жизни победителей» мы показываем ветеранов немного с другой стороны. Без стереотипов. Это рассказ Героев об их достижениях в обычной жизни, жизни после войны-здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени - это уникальная история, про которую мы обязаны рассказать всему миру",

- сказал заместитель Руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

«75 правил жизни победителей» расскажет истории более 250 ветеранов, поведает об их жизненном пути.

«Правило жизни» 94-летнего Василия Петровича Репникова, кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, награжденного медалями «За Отвагу» и другими наградами, Почетного гражданина Республики Карелия: «Я всегда старался делать что-то полезное для страны. Мой девиз – Родине служить».

87-летняя Валентина Андриановна Трипецкая, член общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в городе Петрозаводске, заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия, практически всю блокаду находилась в этом героическом городе. Она никогда не забудет, как вместе с матерью убирала на улицах зажигательные бомбы, как ценились тогда 125 г «блокадного хлеба», в котором практически не было муки, как умирали от голода люди. Говоря о роли народа в Великой Победе, она неустанно повторяет: «Наш советский народ – главный победитель в этой страшной войне».

78-летняя Вера Александровна Ермакова, председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в городе Петрозаводске, Почетный гражданин города Петрозаводска, заслуженный работник народного образования, мастер спорта стендовой стрельбы, учитель с 54-летним стажем, уверена, что основными причинами победы СССР в Великой Отечественной войне стали единство и патриотизм нашего народа: «Люди знали, для чего трудились и погибали на фронте – за Родину».

Благодаря акции «Мечты победителей» каждому предоставляется возможность услышать из первых уст, какими были военные годы и что нужно сделать сегодня, чтобы война не повторилась. А фотопроект «75 правил жизни победителей» дает возможность увидеть тех, кому мы обязаны своим настоящим и будущим. В преддверии 75-летия Великой Победы плакаты с портретами ветеранов появятся во всех регионах России.

На сайте мечтыпобедителей.рф можно присоединиться к акции в качестве волонтера (оказав посильную помощь в реализации мечты) и партнера (взяв на себя организационную и финансовую части реализации мечты).