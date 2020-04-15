Депутатов Заксобрания Карелии проверили на коронавирус

У депутатов ЗС Карелии, контактировавших с народным избранником Олегом Доценко, не нашли коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал «Лиминчук-онлайн».

«Все депутаты Заксобрания Карелии из группы риска, которые прошли тестирование на COVID-19, получили отрицательные лабораторные заключения»,

– пишет он

Напомним, в середине марта Доценко приехал из Москвы, а 19 марта отправился на сессию Законодательного собрания. 22 марта он заболел, а уже в апреле ему был поставлен предварительный диагноз – коронавирус. Добавим, что таковы результаты второй пробы, которая дала положительный результат. Результаты третьего исследования на удивление пришли очень быстро и оказались положительными. Власти установили круг контактов депутата. Это 163 человека. Все они были проверены. Доценко дал официальный комментарий, как он мог не заметить у себя болезнь.