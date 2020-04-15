Власти Костомукши попросили отменить поезд в Петербург из-за пандемии

Власти Костомукши выступили с инициативой об отмене поезда, соединяющего город горняков с Санкт-Петербургом. Соответствующее предложение было озвучено на прошедшем 14 апреля внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает администрация Костомукшского городского округа.

В РЖД уже подано ходатайство о временной отмене поезда Костомукша - Санкт-Петербург. Именно от этой компании зависит решение данного вопроса. Предполагается, что маршрут должен быть приостановлен на время действия режима самоизоляции.

Напомним, ранее РЖД уже отменили десятки поездов. С сегодняшнего дня не ходит поезд «Карелия» сообщением Петрозаводск-Москва, также отменены «Ласточки» в Петербург из Петрозаводска и Сортавалы.