Первый препарат против COVID-19 одобрен Минздравом России

В России появился первый препарат против коронавирусной инфекции, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Министерство здравоохранения России внесло в государственный реестр лекарственных средств препарат «Авифавир» отечественного производства. Химическое название препарата – Фавипиравир. Он с 2014 года применялся в Японии против тяжелых форм гриппа. Однако при клинических испытания показал возможность применения и для лечения коронавируса. Этот препарат способен подавлять механизмы размножения коронавируса.

При этом в настоящий момент в России все еще продолжается финальный этап клинического исследования этого препарата с участие 330 пациентов.