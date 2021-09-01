За побочные эффекты после вакцинации в Финляндии платят по 2000 евро

Около 400 граждан Финляндии подали заявления на выплату компенсации после прививки. Деньги полагаются тем, у кого были побочные явления от вакцины против коронавируса, пишет Yle.

Пока что компенсации получили меньше 90 человек. Деньги выплачивает Компания по страхованию фармацевтических рисков.

В Финляндии компенсацию можно требовать, если побочные эффекты продолжались более двух недель, а медицинские расходы превысили сумму в 85 евро. Обычно деньги выдают за кратковременные негативные явления. Средняя сумма компенсации составила 2000 евро.

По словам исполнительного директора Компании по страхованию фармацевтических рисков Тиины Хеллгрен, обычно после прививки возникает сыпь.

Другой типичный случай - набухание и боль лимфатических узлов. Третий случай, когда от вакцины поднимается температура, болит голова, появляются схожие с гриппом симптомы. // Фото: Tiina Kokko / Yle