Всплеск заболеваемости COVID-19 ученые прогнозируют в России

Ученые считают, что в России может произойти всплеск заражения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня пишет РИА Новости со ссылкой на профессора НИИ вирусологии имени Ивановского Михаила Щелканова. Он ожидает роста заболевших с приходом жары.

«Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе»,

– сказал ученый.

При этом он отметил, что с приходом теплой погоды у людей меняется поведение, им надоедает оставаться дома.

«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск»,

– считает Щелканов.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли.

Добавим, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек. В общей сложности в республике COVID-19 заболело 160 человек.