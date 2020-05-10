Преобразившийся парк Беличий Остров отметили в Минстрое России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определило лучшие проекты благоустройства за 2019 год. В реестр лучших практик попал петрозаводский парк Беличий Остров. Всего в списке значатся проекты из 49 субъектов страны.

Общественную территорию на Кукковке благоустроили в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»). В зеленой зоне убрали аварийные деревья, оборудовали дорожки, установили дополнительное освещение, детскую площадку и необычные арт-объекты.

Конкурс по отбору лучших практик Минстрой России проводит ежегодно. Основная его цель – обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, а также создание библиотеки лучших практик. В 2019 году на конкурс поступило 536 проектов от 84 регионов. В федеральный реестр комиссия включила 132 лучших из них.