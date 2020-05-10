Число заразившихся в России COVID-19 превысило 200 тысяч человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 000. Максимальный показатель суточной заболеваемости был зафиксирован 7 мая – тогда штаб сообщил об 11,2 тыс. зараженных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире COVID-19 подтвержден более чем у 4 млн человек. Россия находится на пятом месте по числу зараженных.

Добавим, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек. В общей сложности в республике COVID-19 заболело 160 человек.