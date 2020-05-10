Россиян ждут еще одни длинные выходные

Ближайшие длинные выходные россиян стоит ожидать в июне, пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства Российской Федерации о переносе выходных дней в 2020 году.

«В 2020 году <...> будет трехдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России»,

– написано в нем.

День России, отмечающийся 12 июня, в 2020 году приходится на пятницу.

Кроме того, в 2020 году дополнительный выходной день будет в среду, 4 ноября, – он связан с празднованием Дня народного единства.

Режим нерабочих дней, действующий в России с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11 мая включительно. Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, из-за распространения коронавируса ввели все регионы РФ.