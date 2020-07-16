47 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус диагностирован еще у 47 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Так, в Петрозаводске заболели 26 человек. В Прионежском районе - 2 человека (поселок Кварцитный, ст. Шуйская), в Сортавальском районе - 1 человек (поселок Вуорио), в Медвежьегорске - 1 человек, Лоухский район - 4 (поселок Лоухи - 3, поселок Пяозерский - 1), в Суоярвском районе - 4 человека (Суоярви - 3, поселок Леппясюрья - 1), в Муезерском районе - 2 человека (поселок Муезерский и село Реболы), в Костомукшском городском округе - 2 человека (деревня Вокнаволок), в Пудожском районе - 4 человека (деревня Усть-Река), в Кондопоге - 1 человек.

Выздоровел еще 61 человек: в Петрозаводске - 42, в Кондопожском районе - 1, в Суоярвском районе - 1, в Лахденпохском районе - 2, в Пряжинском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 3, в Сегежском районе - 1, в Пудожском районе - 1, в Сортавальском районе - 1, в Муезерском районе - 6, в Олонецком районе - 2.

Общее количество зараженных коронавирусом в нашей республике достигло отметки в 1852 человека.