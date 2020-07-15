Жители Суоярви надеются, что осенью откроется бассейн

Бассейн в Суоярви – излюбленное место отдыха и тренировок взрослых и детей. Но открытие следующего плавательного сезона – под большим вопросом: чаша бассейна находится в плачевном состоянии. Пока республиканские власти не выделили требуемую сумму для проведения ремонтных работ.

Стоит отметить, что суоярвский бассейн является успешной водной площадкой для роста юных спортсменов. Здесь на базе секции в 2019 году, например, более двадцати суоярвских спортсменов выполнили взрослые разряды по плаванию. Трое спортсменов в прошлом году стали кандидатами в мастера спорта. В этом году местная жительница выполнила норматив мастера спорта.